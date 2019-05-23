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Новости 23 мая: "Народный фронт" против роспуска Рады, петиция за отставку Зеленского

Четверг, 23 мая 2019, 21:15

"Народный фронт" подписал представление в КС, чтобы отменить указ Зеленского, петиция за отставку Зеленского собрала голоса – новости, которые были актуальны 23 мая.

О роспуске Рады

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и дате назначения выборов в парламент на 21 июля 2019 года опубликовали в "Урядовому кур'єрі", т.е он вступил в силу.

Тем временем фракция "Народный фронт" подписала представление в Конституционный суд о соответствии указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

И они такие не одни. Экс-кандидат в президенты и экс-советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявляет, что его политическая партия обжаловала указ о роспуске Верховной Рады.

И еще о Зеленском

Электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

А еще Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, а является лишь способом выяснить мнение общества.

О заявлениях ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.

При этом, избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады - 24 мая.

О рейтингах

Результаты ролингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко сведетельствуют, что партию "Слуга народа" готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 7,3%, ВО "Батькивщина" - 7,1%.

О Филарете

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет заявляет, что если бы украинские церкви заранее знали содержание томоса, то они бы на него не согласились.

По словам Филарета, томос ставит ПЦУ "почти в такую ​​же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь (Московского патриархата) от Москвы".

О других важных новостях

Государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому.

Министерство юстиции просит Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки предназначенных руководителей ведомства.

Зеленский и его команда с 27 мая запускают онлайн проект "Лифт", который позволит желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора департамента социальной политики КГГА и поручил уволить директора тендерного комитета этого департамента и руководителей структурных подразделений за нарушения законодательства.

Начальник генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Руслан Хомчак, которого накануне назначил Зеленский, анонсировал кадровые изменения в ведомстве.

Украинская правда

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Темы: Народный фронтЗеленскийотставкаВерховная РадаКС
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