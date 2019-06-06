Представник Зеленського в Раді про "недолугий спротив": є механізми для змін

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Четвер, 6 червня 2019, 15:17

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляє про необхідність перезапуску всієї політичної системи в Україні.

Про це він сказав на брифінгу в четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні є велика криза не у відносинах президента й парламенту. Мені здається, є велика конституційна криза в розумінні відносин народу України та влади, яка залишилася", – заявив представник Володимира Зеленського у парламенті.

"І сьогодні ми бачимо, який кредит недовіри до багатьох інституцій влади існує в суспільстві. І для нас дуже важливо, що ми маємо всі задовольнити запит, високий суспільний запит на перезапуск сьогоднішньої політичної системи", – додав Стефанчук

"Знову ж таки, ми бачимо цей недолугий спротив, ми бачимо консолідацію зусиль усіх, хто не бажає цих змін, але ми впевнені, що в межах, визначених Конституцією, ми вдаватимемося до всіх механізмів для того, щоб президент мав можливість впливати на ситуацію і задовольнив запит народу України на зміни", – заявив він.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський після вступу на посаду розпустив Верховну Ражу 8 скликання під приводом відсутності коаліції та призначив дострокові вибори на 21 липня, хоча керівництво парламенту запевняло, що немає підстав для розпуску.
  • Попри розпуск і передвиборчу кампанію, Верховна Рада продовжує працювати.
  • 30 травня у Верховній Раді не вистачило голосів, щоб відправити у відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та весь Кабінет міністрів 
  • 4 червня народні депутати не внесли до порядку денного сесії президентські законопроекти про імпічмент та про внесення змін до закону про  вибори нардепів щодо забезпечення прав військовослужбовців.
  • 6 червня Верховна Рада не внесла в порядок денний президентський законопроект щодо конфіскації незаконних активів чиновників.
  • Цього ж дня нардепи відмовилися відправити у відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голову Служби безпеки Василя Грицака, які призначаються й звільняються за поданням президента.

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Теми: Зеленський Верховна Рада


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