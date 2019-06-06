Представник Зеленського в Раді про "недолугий спротив": є механізми для змін

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляє про необхідність перезапуску всієї політичної системи в Україні.

Про це він сказав на брифінгу в четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні є велика криза не у відносинах президента й парламенту. Мені здається, є велика конституційна криза в розумінні відносин народу України та влади, яка залишилася", – заявив представник Володимира Зеленського у парламенті.

"І сьогодні ми бачимо, який кредит недовіри до багатьох інституцій влади існує в суспільстві. І для нас дуже важливо, що ми маємо всі задовольнити запит, високий суспільний запит на перезапуск сьогоднішньої політичної системи", – додав Стефанчук

"Знову ж таки, ми бачимо цей недолугий спротив, ми бачимо консолідацію зусиль усіх, хто не бажає цих змін, але ми впевнені, що в межах, визначених Конституцією, ми вдаватимемося до всіх механізмів для того, щоб президент мав можливість впливати на ситуацію і задовольнив запит народу України на зміни", – заявив він.

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