Представник Зеленського в Раді про "недолугий спротив": є механізми для змін
Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляє про необхідність перезапуску всієї політичної системи в Україні.
Про це він сказав на брифінгу в четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні є велика криза не у відносинах президента й парламенту. Мені здається, є велика конституційна криза в розумінні відносин народу України та влади, яка залишилася", – заявив представник Володимира Зеленського у парламенті.
"І сьогодні ми бачимо, який кредит недовіри до багатьох інституцій влади існує в суспільстві. І для нас дуже важливо, що ми маємо всі задовольнити запит, високий суспільний запит на перезапуск сьогоднішньої політичної системи", – додав Стефанчук
"Знову ж таки, ми бачимо цей недолугий спротив, ми бачимо консолідацію зусиль усіх, хто не бажає цих змін, але ми впевнені, що в межах, визначених Конституцією, ми вдаватимемося до всіх механізмів для того, щоб президент мав можливість впливати на ситуацію і задовольнив запит народу України на зміни", – заявив він.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський після вступу на посаду розпустив Верховну Ражу 8 скликання під приводом відсутності коаліції та призначив дострокові вибори на 21 липня, хоча керівництво парламенту запевняло, що немає підстав для розпуску.
- Попри розпуск і передвиборчу кампанію, Верховна Рада продовжує працювати.
- 30 травня у Верховній Раді не вистачило голосів, щоб відправити у відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та весь Кабінет міністрів
- 4 червня народні депутати не внесли до порядку денного сесії президентські законопроекти про імпічмент та про внесення змін до закону про вибори нардепів щодо забезпечення прав військовослужбовців.
- 6 червня Верховна Рада не внесла в порядок денний президентський законопроект щодо конфіскації незаконних активів чиновників.
- Цього ж дня нардепи відмовилися відправити у відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голову Служби безпеки Василя Грицака, які призначаються й звільняються за поданням президента.