Вбивство Шеремета: журналісти дали раді Зеленського перше завдання
Джерело: Національна спілка журналістів України.
Національна спілка журналістів вважає, що першим питанням для ради з питань свободи слова при президенті має стати звіт силовиків з розслідування вбивства журналіста видання "Українська правда" Павла Шеремета.
Пряма мова голови НСЖУ Сергія Томіленка: "Попри неодноразові публічні обіцянки високопосадовців, злочин за три роки не розслідуваний, замовників убивства не названо, винних не покарано.
Саме тому звіт керівників силових структур про хід розслідування є вкрай актуальним. І майбутня Рада з питань свободи слова має розпочати свою роботу саме із заслуховування звіту по "справі Шеремета".
Деталі: В організації вважають, що найкращим свідченням серйозності намірів команди президента Володимира Зеленського здобути авторитет у сфері захисту свободи слова стане розгляд на першому засіданні ради "справи Шеремета".
Що було раніше: 17 липня офіс президента повідомив, що створює Раду з питань свободи слова при президентові і кличе туди журналістів.
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Зі світлої сторони. "Українська правда" згадує Павла Шеремета
Історія питання:
- 20 липня у Києві та Мінську пройдуть акції до третьої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета, яке досі не розслідуване.
- Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинуввід вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але за три роки ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
- Поліція кваліфікувала вбивство за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".
- Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік. Зловмисники перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.
- Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода". Водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. Втім, Устименкадопитали.
- Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.
- Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.
- П’ятий президент Петро Порошенко на початку розслідування називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. У травні 2017 року президент зізнався, що чекавкращого результату.
- У вересні 2017 року стало відомо, що головне слідче управління Нацполіції засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Павла Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть участь у кримінальному судочинстві".
- У Центрі дослідження корупції й організованої злочинності вважають, що до вбивства журналіста Павла Шеремета причетна українська влада.
- У лютому 2018 року редактор-засновник "Української правди" Олена Притула виступила з вимогою до генпрокурора Юрія Луценка розслідувати загибель журналіста УП Павла Шеремета у 2016 році як терористичний акт.
- 13 квітня 2018 року заступник глави СБУ Віктор Кононенко констатував, що за майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази у справі про вбивство Шеремета.
- У серпні 2018 року у ГПУ заявили, що не знайшли підстав вважати вбивство Шеремета терактом.
- Цивільна дружина Шеремета Олена Притула звернулась до суду зі скаргою, в якій вимагає визнати її потерпілою та перекваліфікувати справу на теракт.
- У червні 2019 року Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликала президента Володимира Зеленського притягнути до відповідальності винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та допомогти звільнити низку журналістів із місць несвободи.
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