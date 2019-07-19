Вбивство Шеремета: журналісти дали раді Зеленського перше завдання

Джерело: Національна спілка журналістів України.

Національна спілка журналістів вважає, що першим питанням для ради з питань свободи слова при президенті має стати звіт силовиків з розслідування вбивства журналіста видання "Українська правда" Павла Шеремета.

Пряма мова голови НСЖУ Сергія Томіленка: "Попри неодноразові публічні обіцянки високопосадовців, злочин за три роки не розслідуваний, замовників убивства не названо, винних не покарано.

Саме тому звіт керівників силових структур про хід розслідування є вкрай актуальним. І майбутня Рада з питань свободи слова має розпочати свою роботу саме із заслуховування звіту по "справі Шеремета".

Деталі: В організації вважають, що найкращим свідченням серйозності намірів команди президента Володимира Зеленського здобути авторитет у сфері захисту свободи слова стане розгляд на першому засіданні ради "справи Шеремета".

Що було раніше: 17 липня офіс президента повідомив, що створює Раду з питань свободи слова при президентові і кличе туди журналістів.

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