Вбивство Шеремета: журналісти дали раді Зеленського перше завдання

4857 переглядів
П'ятниця, 19 липня 2019, 11:39

Джерело: Національна спілка журналістів України.

Національна спілка журналістів вважає, що першим питанням для ради з питань свободи слова при президенті має стати звіт силовиків з розслідування вбивства журналіста видання "Українська правда" Павла Шеремета.

Пряма мова голови НСЖУ Сергія Томіленка: "Попри неодноразові публічні обіцянки високопосадовців, злочин за три роки не розслідуваний, замовників убивства не названо, винних не покарано.

Саме тому звіт керівників силових структур про хід розслідування є вкрай актуальним. І майбутня Рада з питань свободи слова має розпочати свою роботу саме із заслуховування звіту по "справі Шеремета".

Деталі: В організації вважають, що найкращим свідченням серйозності намірів команди президента Володимира Зеленського здобути авторитет у сфері захисту свободи слова стане розгляд на першому засіданні ради "справи Шеремета".

Що було раніше: 17 липня офіс президента повідомив, що створює Раду з питань свободи слова при президентові і  кличе туди журналістів.

Читайте також: 2 роки без Павла 

Пал Героїч, ви завжди з нами 

Зі світлої сторони. "Українська правда" згадує Павла Шеремета

Історія питання:

  • 20 липня у Києві та Мінську пройдуть акції до третьої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета, яке досі не розслідуване.
  • Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинуввід вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але за три роки ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
  • Поліція кваліфікувала вбивство за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".
  • Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік. Зловмисники перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.
  • Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода". Водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. Втім, Устименкадопитали.
  • Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.
  • Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.
  • П’ятий президент Петро Порошенко на початку розслідування називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. У травні 2017 року президент зізнався, що чекавкращого результату.
  • У вересні 2017 року стало відомо, що головне слідче управління Нацполіції засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Павла Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть участь у кримінальному судочинстві".
  • У Центрі дослідження корупції й організованої злочинності вважають, що до вбивства журналіста Павла Шеремета причетна українська влада.
  • У лютому 2018 року редактор-засновник "Української правди" Олена Притула виступила з вимогою до генпрокурора Юрія Луценка розслідувати загибель журналіста УП Павла Шеремета у 2016 році як терористичний акт.  
  • 13 квітня 2018 року заступник глави СБУ Віктор Кононенко констатував, що за майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази у справі про вбивство Шеремета.   
  • У серпні 2018 року у ГПУ заявили, що не знайшли підстав вважати вбивство Шеремета терактом.
  • Цивільна дружина Шеремета Олена Притула звернулась до суду зі скаргою, в якій вимагає визнати її потерпілою та перекваліфікувати справу на теракт.
  • У червні 2019 року Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликала президента Володимира Зеленського притягнути до відповідальності винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та допомогти звільнити низку журналістів із місць несвободи.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вбивство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Одесі затримали організатора вбивства екс-мера Тирасполя 19 липня 2019, 11:47
Справа Марківа. Реконструкція подій під Слов'янськом доводить невинуватість нацгвардійця 19 липня 2019, 09:00
У справі вбивства 5-річного Кирила оголосили підозру неповнолітньому 18 липня 2019, 15:52
Усі новини
Головні новини
Харлан виграла золото чемпіонату світу з фехтування
СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал"
ЄСПЛ перейшов до стадії ухвалення рішення у справі Седлецької
Зеленський відреагував на справу Шеремета: Чекає звіту силовиків за три дні
Усі новини
історія

20 фактів з минулого, які ви не знали про Волинь

соціум

Про незвичні походи у гори, що здійснюють мрії

безпека

Що мають знати батьки, щоб захистити дитину від сексуальних домагань