Убийство Шеремета: журналисты дали совету Зеленского первую задачу

Источник: Национальный союз журналистов Украины.

Национальный союз журналистов считает, что первым вопросом для совета по вопросам свободы слова при президенте должен стать отчет силовиков по расследованию убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Прямая речь председателя НСЖУ Сергея Томиленко: "Несмотря на неоднократные публичные обещания чиновников, преступление за три года не расследовано, заказчики убийства не названы, виновных не наказали.

Именно поэтому отчет руководителей силовых структур о ходе расследования является крайне актуальным. И будущий совет по вопросам свободы слова должен начать свою работу именно с заслушивания отчета по "делу Шеремета".

Детали: В организации считают, что лучшим свидетельством серьезности намерений команды президента Владимира Зеленского получить авторитет в сфере защиты свободы слова станет рассмотрение на первом заседании совета "дела Шеремета".

Что было раньше: 17 июля офис президента сообщил, что создает совет по вопросам свободы слова при президенте и зовет туда журналистов.

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