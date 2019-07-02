Савченко проміняла суд на агітацію і знову залишилась вільною – ГПУ
Суд не зміг обрати запобіжний захід нардепу Надії Савченко, обвинуваченій у підготовці теракту, бо вона замість засідання поїхала проводити передвиборчу агітацію.
Про це повідомляє Генеральна прокуратура.
"У вівторок, 2 липня 2019 року, колегією суддів вчергове відкладено проведення підготовчого засідання, на цей раз у зв’язку з відсутністю обвинуваченої народного депутата України С., яка замість обов’язкової явки до суду вирушила для проведення передвиборчої агітації до Донецької області", – кажуть у ГПУ.
При цьому у відомстві кажуть, що суд "із незрозумілих мотивів" визнав причину неявки Савченко поважною.
Суд відмовився розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу та призначив наступне судове засідання на 27 серпня 2019 року.
"Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подані стороною обвинувачення ще 07.05.2019, залишаться безпідставно нерозглянутими судом вже понад три місяці", – стверджують в ГПУ.
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"Рада – сатанинський вертеп. Депутати – родина виродків". Найяскравіші цитати Савченко
Нагадаємо:
- У ніч на 16 квітня Надію Савченко, підозрювану в організації теракту, та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти.
- Їх відпустили, оскільки термін арешту сплив 16 квітня, а суд не обрав і не продовжив запобіжний захід.
- Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року у КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
- Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність
- Савченко й Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
- Савченко відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.
- Вона пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні"). Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.
- 25 червня Конституційний Суд визнав неконституційним положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою.
- Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких – народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.
- У цьому зв'язку генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення 1127 підозрюваних під домашній арешт.
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