Савченко проміняла суд на агітацію і знову залишилась вільною – ГПУ

Суд не зміг обрати запобіжний захід нардепу Надії Савченко, обвинуваченій у підготовці теракту, бо вона замість засідання поїхала проводити передвиборчу агітацію.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура.

"У вівторок, 2 липня 2019 року, колегією суддів вчергове відкладено проведення підготовчого засідання, на цей раз у зв’язку з відсутністю обвинуваченої народного депутата України С., яка замість обов’язкової явки до суду вирушила для проведення передвиборчої агітації до Донецької області", – кажуть у ГПУ.

При цьому у відомстві кажуть, що суд "із незрозумілих мотивів" визнав причину неявки Савченко поважною.

Суд відмовився розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу та призначив наступне судове засідання на 27 серпня 2019 року.

"Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подані стороною обвинувачення ще 07.05.2019, залишаться безпідставно нерозглянутими судом вже понад три місяці", – стверджують в ГПУ.

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