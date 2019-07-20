У Києві проходить акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді"

У Києві проходить акція до третіх роковин вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Захід відбувається на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 20 липня 2016 року підірвали автомобіль Шеремета.

За 3 роки по вбивству Павла Шеремета його друзі і колеги знову зустрічаються на розі вулиць Хмельницького і Франка, де підірвали автівку журналіста pic.twitter.com/Mn7tTO68vq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2019

Участь в акції, яка розпочалася о 8:00, взяли участь тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, народні депутати та колеги Шеремета.

Також 20 липня акція до роковин вбивства Шеремета відбудеться на Північному цвинтарі під Мінськом.

фото - УП фото з fb айдера муждабаєва

Учасники акції зазначають, що розслідування його вбивства рухається дуже повільно.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва висловила очікування, що новий парламент звільнить міністра внутрішніх справ, голову Нацполіції та генпрокурора, "оскільки неприпустимо, коли такі злочини не розкривають за три роки", повідомляє Hromadske.

У посольстві США в Україні закликали українську владу "проявити прихильність до свободи преси і притягнути до відповідальності винних у смерті Павла Шеремета".

"Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль в українській демократії", - підкреслили у посольстві.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у свою чергу закликав українську владу завершити розслідування цього злочину і домогтися покарання винних.

"Через три роки вбивство Павла Шеремета залишається нерозкритим і продовжує впливати на свободу слова, свободу ЗМІ та безпеку журналістів. Українська влада зобов'язана забезпечити, щоб його вбивство, а також всі інші напади і вбивства журналістів переслідувалися за законом, а винні і замовники цих злочинів постали перед судом. Безкарність за такі злочини породжує подальше насильство", - заявив Дезір 20 липня, пише Інтерфакс-Україна.

"Українська правда" підвела підсумки трирічного розслідування.

"... Запит був направлений нещодавно до Офісу вже нового президента Володимира Зеленського. Він про вбивство майже не згадував, обіцянок не роздавав. Але під час передвиборчих дебатів із попередником докірливо зачитав йому "запитання з мережі". Серед них було і таке: "Чому паліїв магазину "Рошен" знайшли за 4 години, а паліїв військових складів і підривників машини Шеремета не можуть знайти кілька років?".

Ми попросили розповісти, чи звітували перед Зеленським щодо розслідування, чи звертався він до правоохоронців із вимогами про звіт і чи планує взагалі це робити.

Наразі УП чекає повноцінної відповіді на кілька різних запитів до Офісу президента: терміни давно спливли, а за офіційними телефонами відомства знайти відповідальних осіб складно. Але на питання у справі Шеремета у Зеленського відреагували швидко.

У відповіді лише коротко зазначили, що Офіс президента планує "найближчим часом" надіслати до правоохоронців офіційні запити щодо перебігу розслідування. Повідомити деталі пообіцяли після отримання відповідей.

За три дні після цього Офіс надіслав ще одну відповідь і запевнив, що справа – на контролі глави держави:

"Президентом України В. Зеленським заслухано звіт Міністра внутрішніх справ України А. Авакова щодо ходу досудового розслідування… Офісом президента України до Національної поліції України надіслано запит щодо здійснення аналізу стану розслідування".

У Нацполіції розповіли, що з минулої річниці вбивства допитали більше 200 осіб, отримали понад 100 доступів до речей і документів, провели 13 експертиз, наклали 3 арешти на інформацію і направили два доручення про проведення слідчих дій до США і Швеції.

Як і рік тому, ми спитали, чи допитали слідчі власників і користувачів двох автівок, на які звернули увагу журналісти. Минулого разу це питання залишилось без відповіді, тепер поліція запевнила, що допити були. Крім того, з колишнім співробітником СБУ провели слідчий експеримент.

Про хід розслідування поліція також поінформувала Офіс президента. Правоохоронці зробили це у той самий день, коли надіслали відповідь на запит, 19 липня..."

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