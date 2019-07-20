В Киеве проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа"

В Киеве проходит акция к третьей годовщине убийства журналиста Павла Шеремета "Кто убил Павла? Три года без ответа".

Мероприятие проходит на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где 20 июля 2016 года взорвали автомобиль журналиста.

За 3 роки по вбивству Павла Шеремета його друзі і колеги знову зустрічаються на розі вулиць Хмельницького і Франка, де підірвали автівку журналіста pic.twitter.com/Mn7tTO68vq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2019

Участие в акции, которая началась в 8:00, приняли участие временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, народные депутаты и коллеги Шеремета.

Также 20 июля акция памяти пройдет на Северном кладбище под Минском.

фото уп фото из fb Айдера муждабаева

Участники акции отмечают, что расследование его убийства движется очень медленно.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева высказала ожидание, что новый парламент уволит главу МВД, главу Нацполиции и генпрокурора, "поскольку недопустимо, когда такие преступления не раскрывают за три года", сообщает Hromadske.

В посольстве США в Украине призвали украинские власти "проявить приверженность к свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в смерти Павла Шеремета".

"Независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии", - подчеркнули в посольстве.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в свою очередь призвал украинскую власть завершить расследование убийства Шеремета и добиться наказания виновных.

"Через три года убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает влиять на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов. Украинская власть обязана, чтобы убийство, а также все другие нападения и убийства журналистов, преследовались по закону, а виновные и заказчики этих преступлений предстали перед судом. Безнаказанность за такие преступления порождает дальнейшее насилие", - заявил Дезир 20 июля, пишет Интерфакс-Украина.

"Украинская правда" подвела итоги трехлетнего расследования.

"... Запрос был направлен недавно в Офис уже нового президента Владимира Зеленского. Он об убийстве почти не вспоминал, обещаний не раздавал. Но во время предвыборных дебатов с предшественником укоризненно зачитал ему "вопросы из сети". Среди них был и такой: "Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и подрывников машины Шеремета не могут найти несколько лет?".

Мы попросили рассказать, отчитывались ли перед Зеленским по расследованию, обращался ли он в полицию с требованием об отчете и планирует ли вообще это делать.

В настоящее время УП ожидает полноценного ответа на несколько разных запросов в Офис президента: сроки давно истекли, а по официальным телефонам ведомства найти ответственных лиц сложно. Но на вопрос по делу Шеремета у Зеленского отреагировали быстро.

В ответе лишь коротко отметили, что Офис президента планирует "в ближайшее время" прислать в полицию официальные запросы о ходе расследования. Сообщить детали пообещали после получения ответов.

Через три дня после этого Офис прислал еще один ответ и заверил, что дело - на контроле главы государства:

"Президентом Украины В. Зеленским заслушан отчет министра внутренних дел Украины А. Авакова о ходе досудебного расследования ... Офисом президента Украины в Нацполицию направлен запрос по осуществлению анализа состояния расследования".

В Нацполиции рассказали, что с прошлой годовщины убийства допросили более 200 человек, получили более 100 доступов к вещам и документам, провели 13 экспертиз, наложили 3 ареста на информацию и направили два поручения о проведении следственных действий в США и Швеции.

Как и год назад, мы спросили, допросили ли следователи владельцев и пользователей двух автомобилей, на которые обратили внимание журналисты. В прошлый раз этот вопрос остался без ответа, теперь полиция заверила, что допросы были. Кроме того, с бывшим сотрудником СБУ провели следственный эксперимент.

О ходе расследования полиция также уведомила Офис президента. Правоохранители сделали это в тот самый день, когда прислали ответ на запрос, 19 июля... "

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