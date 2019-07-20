В Киеве проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа"

В Киеве проходит акция к третьей годовщине убийства журналиста Павла Шеремета "Кто убил Павла? Три года без ответа".

Мероприятие проходит на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где 20 июля 2016 года взорвали автомобиль журналиста, сообщает Hromadske.

акции отмечают, что расследование его убийства движется очень медленно.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева высказала ожидание, что новый парламент уволит главу МВД, главу Нацполиции и генпрокурора, "поскольку недопустимо, когда такие преступления не раскрывают за три года".

20 июля акция к третьей годовщине убийства Шеремета, которое до сих пор не расследовано, пройдет на Северном кладбище под Минском.

В Киеве после акции всех желающих приглашают на просмотр расследования журналистов "Слідство.Інфо" Убийство Павла "в кинотеатре "Лира".

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