В Киеве проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа"
В Киеве проходит акция к третьей годовщине убийства журналиста Павла Шеремета "Кто убил Павла? Три года без ответа".
Мероприятие проходит на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где 20 июля 2016 года взорвали автомобиль журналиста, сообщает Hromadske.акции отмечают, что расследование его убийства движется очень медленно.
Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева высказала ожидание, что новый парламент уволит главу МВД, главу Нацполиции и генпрокурора, "поскольку недопустимо, когда такие преступления не раскрывают за три года".
20 июля акция к третьей годовщине убийства Шеремета, которое до сих пор не расследовано, пройдет на Северном кладбище под Минском.
В Киеве после акции всех желающих приглашают на просмотр расследования журналистов "Слідство.Інфо" Убийство Павла "в кинотеатре "Лира".
Со светлой стороны. "Украинская правда" вспоминает Павла Шеремета
Напомним:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина. Злоумышленники находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
- Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода". Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
- Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.
- Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.
- В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
- В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".
- В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна украинская власть.
- В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.
- 13 апреля 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета.
- В августе 2018 года в ГПУ заявили, что не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом.
- Гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.
- В июне 2019 года Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд журналистов из мест несвободы.
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