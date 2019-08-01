Проти суддів Верховного суду відкрили провадження через скандального Чорнобука

Прокуратура АР Крим відкрила провадження відносно суддів Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду за винесення завідомо неправосудного рішення.

Про це повідомили джерела "Української правди" у правоохоронних органах.

Провадження відкрите за ч. 1 ст. 375 ККУ.

Воно стосується рішення у справі про скасування постанови Верховної Ради щодо звільнення за порушення присяги судді апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука.

Відзначається, що судді скасували постанову ВР через нібито порушення регламенту, а саме через недостатню кількість голосів для прийняття рішення.

Проте, за словами співрозмовника, слідство встановило всіх депутатів, які перебували на засіданні та брали участь у голосуванні за звільнення судді Чорнобука.

"Враховуючи, що… досудове розслідування злочинів, вчинених суддями, здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань, готується постанова про визначення підслідності у зазначеному кримінальному провадженні", - підсумував співрозмовник УП.

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