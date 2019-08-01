Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Проти суддів Верховного суду відкрили провадження через скандального Чорнобука

Четвер, 1 серпня 2019, 14:26

Прокуратура АР Крим відкрила провадження відносно суддів Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду за винесення завідомо неправосудного рішення.

Про це повідомили джерела "Української правди" у правоохоронних органах.

Провадження відкрите за ч. 1 ст. 375 ККУ.

Воно стосується рішення у справі про скасування постанови Верховної Ради щодо звільнення за порушення присяги судді апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука.

Відзначається, що судді скасували постанову ВР через нібито порушення регламенту, а саме через недостатню кількість голосів для прийняття рішення.

Проте, за словами співрозмовника, слідство встановило всіх депутатів, які перебували на засіданні та брали участь у голосуванні за звільнення судді Чорнобука.

"Враховуючи, що… досудове розслідування злочинів, вчинених суддями, здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань, готується постанова про визначення підслідності у зазначеному кримінальному провадженні", - підсумував співрозмовник УП.

Нагадаємо:

  • Суддю Чорнобука підозрюють у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.
  • Прес-служба СБУ повідомляла, що з 2014 року Чорнобук сприяв країні-агресору в забезпеченні функціонування судових органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.
  • Чорнобук переховувався від слідства, його оголошували у державний розшук.
  • 3 листопада 2018 року Чорнобука затримали в Києві, його арештували.
  • 10 грудня 2018 року Верховний суд скасував постанову Верховної Ради про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.
  • Водночас, Верховний суд відзначив, що скасування постанови парламенту, якою Валерія Чорнобука було звільнено з посади судді, не є підставою для поновлення його на посаді.
  • У червні 2019 року Чорнобука, якого підозрюють у держзраді, звільнили з-під варти.
  • Суддя Валерій Чорнобук був серед осіб (разом з нардепом Надією Савченко), які подавали конституційну скаргу про визнання неконституційним положення ч. 5 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою.
  • 25 червня Конституційний Суд визнав неконституційним це положення.
  • Генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення 1127 підозрюваних під домашній арешт.

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураКримсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
прокуратура
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: