Проти суддів Верховного суду відкрили провадження через скандального Чорнобука
Прокуратура АР Крим відкрила провадження відносно суддів Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду за винесення завідомо неправосудного рішення.
Про це повідомили джерела "Української правди" у правоохоронних органах.
Провадження відкрите за ч. 1 ст. 375 ККУ.
Воно стосується рішення у справі про скасування постанови Верховної Ради щодо звільнення за порушення присяги судді апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука.
Відзначається, що судді скасували постанову ВР через нібито порушення регламенту, а саме через недостатню кількість голосів для прийняття рішення.
Проте, за словами співрозмовника, слідство встановило всіх депутатів, які перебували на засіданні та брали участь у голосуванні за звільнення судді Чорнобука.
"Враховуючи, що… досудове розслідування злочинів, вчинених суддями, здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань, готується постанова про визначення підслідності у зазначеному кримінальному провадженні", - підсумував співрозмовник УП.
Нагадаємо:
- Суддю Чорнобука підозрюють у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.
- Прес-служба СБУ повідомляла, що з 2014 року Чорнобук сприяв країні-агресору в забезпеченні функціонування судових органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.
- Чорнобук переховувався від слідства, його оголошували у державний розшук.
- 3 листопада 2018 року Чорнобука затримали в Києві, його арештували.
- 10 грудня 2018 року Верховний суд скасував постанову Верховної Ради про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.
- Водночас, Верховний суд відзначив, що скасування постанови парламенту, якою Валерія Чорнобука було звільнено з посади судді, не є підставою для поновлення його на посаді.
- У червні 2019 року Чорнобука, якого підозрюють у держзраді, звільнили з-під варти.
- Суддя Валерій Чорнобук був серед осіб (разом з нардепом Надією Савченко), які подавали конституційну скаргу про визнання неконституційним положення ч. 5 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою.
- 25 червня Конституційний Суд визнав неконституційним це положення.
- Генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення 1127 підозрюваних під домашній арешт.
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