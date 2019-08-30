В аеропорту "Київ" чекають на звільнення Росією українців

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П'ятниця, 30 серпня 2019, 08:15

В аеропорту "Київ" зібралися десятки журналістів після повідомлень, що саме сюди прибудуть політв'язні і моряки в рамках українсько-російського обміну.

Як повідомляє кореспондент "Крим.Реаліі", в аеропорту зібралися журналісти РБК, "Наш", "1+1", UA:Крим, ATR та інші.

Також, за інформацією "Крим.Реаліі", там перебуває дружина українського моряка Романа Мокряка – Оксана.

Там присутній і Олександр Данилюк, який летить до Вашингтона. На запитання про обмін 30 серпня він сказав: "Сподіваємося... Обміну треба дочекатися".

Речниця СБУ Олена Гітлянська написала, що переговори про обмін тривають.

Таку ж інформацію трохи пізніше поширила речниця президента України Юлія Мендель.

Раніше співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Джерело у командуванні Збройних сил України, якому довіряє редакція "Крим.Реаліі", повідомило, що офіційної зустрічі звільнених українських моряків і політв'язнів в аеропорту не буде, їх відразу повезуть у лікарню.

Про те, що не буде зустрічі в аеропорту, раніше на умовах анонімності повідомили і рідні моряків.

За словами родичів моряків, їм повідомили, що "моряки вже в Україні", але не уточнили, де саме. "Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали до Києва".

Із офіційних джерел підтвердження звільнення Росією українських політв'язнів і військовополонених поки немає.

Адвокат одного з українських моряків Айдер Азаматов підтвердив "Громадському", що 29 серпня моряків вивезли з СІЗО Москви на Київ.

Нагадаємо:

  • 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
  • Перед цим до СІЗО "Лефортово", де перебувають 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
  • Ймовірно, їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
  • 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україніоформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
  • 29 серпня з'явилася інформація, що навіть кримчанина Олега Сенцовадоставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.
  • А напередодні в Україні суд випустив із СІЗО  під особисте зобов’язання головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді.
  • За даними УП, Вишинський має взяти участь у обміні в'язнями між Україною та Росією. Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між країнами.

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Теми: політв'язні Росія Сенцов Балух моряки


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