В аеропорту "Київ" чекають на звільнення Росією українців

В аеропорту "Київ" зібралися десятки журналістів після повідомлень, що саме сюди прибудуть політв'язні і моряки в рамках українсько-російського обміну.

Як повідомляє кореспондент "Крим.Реаліі", в аеропорту зібралися журналісти РБК, "Наш", "1+1", UA:Крим, ATR та інші.

Також, за інформацією "Крим.Реаліі", там перебуває дружина українського моряка Романа Мокряка – Оксана.

Там присутній і Олександр Данилюк, який летить до Вашингтона. На запитання про обмін 30 серпня він сказав: "Сподіваємося... Обміну треба дочекатися".

Речниця СБУ Олена Гітлянська написала, що переговори про обмін тривають.

Таку ж інформацію трохи пізніше поширила речниця президента України Юлія Мендель.

Раніше співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Джерело у командуванні Збройних сил України, якому довіряє редакція "Крим.Реаліі", повідомило, що офіційної зустрічі звільнених українських моряків і політв'язнів в аеропорту не буде, їх відразу повезуть у лікарню.

Про те, що не буде зустрічі в аеропорту, раніше на умовах анонімності повідомили і рідні моряків.

За словами родичів моряків, їм повідомили, що "моряки вже в Україні", але не уточнили, де саме. "Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали до Києва".

Із офіційних джерел підтвердження звільнення Росією українських політв'язнів і військовополонених поки немає.

Адвокат одного з українських моряків Айдер Азаматов підтвердив "Громадському", що 29 серпня моряків вивезли з СІЗО Москви на Київ.

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