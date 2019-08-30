В аэропорту "Киев" ждут освобождения Россией украинцев
В аэропорту "Киев" собрались десятки журналистов после сообщений, что именно сюда прибудут политзаключенные и моряки в рамках украинско-российского обмена.
Как сообщает корреспондент "Крым.Реалии", в аэропорту собрались журналисты РБК, "Наш", 1+1, UA:Крым, ATR и другие.
Также, по информации Крым.Реалии, там находится жена украинского моряка Романа Мокряка – Оксана.
Там присутствует и Александр Данилюк.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала, что переговоры об обмене продолжаются.
Ранее сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
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