В аэропорту "Киев" ждут освобождения Россией украинцев

В аэропорту "Киев" собрались десятки журналистов после сообщений, что именно сюда прибудут политзаключенные и моряки в рамках украинско-российского обмена.

Как сообщает корреспондент "Крым.Реалии", в аэропорту собрались журналисты РБК, "Наш", 1+1, UA:Крым, ATR и другие.

Также, по информации Крым.Реалии, там находится жена украинского моряка Романа Мокряка – Оксана.

Там присутствует и Александр Данилюк.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала, что переговоры об обмене продолжаются.

Ранее сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.