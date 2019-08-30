В аэропорту "Киев" ждут освобождения Россией украинцев

В аэропорту "Киев" собрались десятки журналистов после сообщений, что именно сюда прибудут политзаключенные и моряки в рамках украинско-российского обмена.

Как сообщает корреспондент "Крым.Реалии", в аэропорту собрались журналисты РБК, "Наш", 1+1, UA:Крым, ATR и другие.

Также, по информации Крым.Реалии, там находится жена украинского моряка Романа Мокряка – Оксана.

Там присутствует и Александр Данилюк, который летит в Вашингтон. На вопрос об обмене 30 августа он сказал: "Надеемся… Обмена надо дождаться".

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала, что переговоры об обмене продолжаются.

Такую же информацию чуть позже распространила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Ранее сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Источник в командовании Вооруженных сил Украины, которому доверяет редакция Крым.Реалии, сообщил, что официальной встречи освобожденных украинских моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу.

О том, что не будет встречи в аэропорту, ранее на условиях анонимности сообщили и родные моряков.

По словам родственников моряков, им сообщили, что "моряки уже в Украине", но не уточнили, где именно. "Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев".

Из официальных источников подтверждения освобождения Россией украинских политзаключенных и военнопленных пока нет.

Адвокат одного из украинских моряков Айдер Азаматов подтвердил "Громадському", что 29 августа моряков вывезли из СИЗО Москвы на Киев.

Напомним: