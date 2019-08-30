В аэропорту "Киев" ждут освобождения Россией украинцев
В аэропорту "Киев" собрались десятки журналистов после сообщений, что именно сюда прибудут политзаключенные и моряки в рамках украинско-российского обмена.
Как сообщает корреспондент "Крым.Реалии", в аэропорту собрались журналисты РБК, "Наш", 1+1, UA:Крым, ATR и другие.
Также, по информации Крым.Реалии, там находится жена украинского моряка Романа Мокряка – Оксана.
Там присутствует и Александр Данилюк, который летит в Вашингтон. На вопрос об обмене 30 августа он сказал: "Надеемся… Обмена надо дождаться".
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала, что переговоры об обмене продолжаются.
Такую же информацию чуть позже распространила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Ранее сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Источник в командовании Вооруженных сил Украины, которому доверяет редакция Крым.Реалии, сообщил, что официальной встречи освобожденных украинских моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу.
О том, что не будет встречи в аэропорту, ранее на условиях анонимности сообщили и родные моряков.
По словам родственников моряков, им сообщили, что "моряки уже в Украине", но не уточнили, где именно. "Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев".
Из официальных источников подтверждения освобождения Россией украинских политзаключенных и военнопленных пока нет.
Адвокат одного из украинских моряков Айдер Азаматов подтвердил "Громадському", что 29 августа моряков вывезли из СИЗО Москвы на Киев.
Напомним:
- 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
- Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находятся 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
- Вероятно, их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в Украине.
- 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
- 29 августа появилась информация, что даже крымчанина Олега Сенцовадоставили из далекого города Лабытнанги в Москву.
- А накануне в Украине суд выпустил из СИЗО под личное обязательство главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.
- По данным УП, Вышинский должен принять участие в обмене узниками между Украиной и Россией. Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между странами.