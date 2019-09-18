Експерт: Якщо у наїзді на Гонтареву є "український слід", це порушення суверенітету Великої Британії
У разі, якщо наїзд авто на Гонтареву у Лондоні було організовано кимось з України, це стало би порушенням суверенітету Великої Британії.
Джерело: Twitter екс-посла США у Казахстані, експерта аналітичної компанії Rand Вільяма Кортні, Голос Америки.
Дослівно у повідомленні Кортні: "Якщо наїзд авто у Лондоні з подальшим зникненням водія було організовано українською особою, такою як Коломойський, це було би порушенням суверенітету Великої Британії".
Цьому передувало: У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом спалили дотла.
Олігарх Ігор Коломойський натякнув, що підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої може бути вигідний їй самій.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі".
Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від правоохоронних відомств якнайшвидшого розкриття цієї "провокації".
Передісторія:
- 30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили одну операцію і в найближчі дні проведуть ще одну.
- Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.
- Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарєва.
- 12 вересня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у київській квартирі, де прописана екс-глава Національного банку Валерія Гонтарева.
- Валерія Гонтарєва очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський.
- 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
- 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
- Гонтарева заперечувала свою причетність до "справи Курченка" й пропонувала слідчим прилітати до Лондона.
- Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
- Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.
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