Експерт: Якщо у наїзді на Гонтареву є "український слід", це порушення суверенітету Великої Британії

У разі, якщо наїзд авто на Гонтареву у Лондоні було організовано кимось з України, це стало би порушенням суверенітету Великої Британії.

Джерело: Twitter екс-посла США у Казахстані, експерта аналітичної компанії Rand Вільяма Кортні, Голос Америки.

Дослівно у повідомленні Кортні: "Якщо наїзд авто у Лондоні з подальшим зникненням водія було організовано українською особою, такою як Коломойський, це було би порушенням суверенітету Великої Британії".

Цьому передувало: У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом спалили дотла.

Олігарх Ігор Коломойський натякнув, що підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі".

Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від правоохоронних відомств якнайшвидшого розкриття цієї "провокації".

Передісторія: