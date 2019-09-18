Эксперт: Если в наезде на Гонтареву есть "украинский след", это нарушение суверенитета Великобритании
В случае, если наезд авто на Гонтареву в Лондоне было организовано кем-то из Украины, это стало бы нарушением суверенитета Великобритании.
Источник: Twitter экс-посла США в Казахстане, эксперта аналитической компании Rand Уильяма Кортни, Голос Америки.
Дословно в сообщении Кортни: "Если наезд авто в Лондоне с последующим исчезновением водителя было организовано украинским лицом, таким как Коломойский, это было бы нарушением суверенитета Великобритании".
Этому предшествовало: В ночь на 17 сентября дом Гонтаревых в Гореничах под Киевом сожгли дотла.
Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, – не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранительных ведомств скорейшего раскрытия этой "провокации".
Предыстория:
- 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона – ей сделали одну операцию и в ближайшие дни проведут еще одну.
- Гонтарева допускала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: Он отрицал.
- Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.
- 12 сентября Государственное бюро расследований проводило обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.
- Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский.
- 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
- 27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
- Гонтарева отрицала свою причастность к "делу Курченко" и предлагала следователем прилетать в Лондон.
- Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, так как она – его "главный враг".
- Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.