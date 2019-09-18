Эксперт: Если в наезде на Гонтареву есть "украинский след", это нарушение суверенитета Великобритании

В случае, если наезд авто на Гонтареву в Лондоне было организовано кем-то из Украины, это стало бы нарушением суверенитета Великобритании.

Источник: Twitter экс-посла США в Казахстане, эксперта аналитической компании Rand Уильяма Кортни, Голос Америки.

Дословно в сообщении Кортни: "Если наезд авто в Лондоне с последующим исчезновением водителя было организовано украинским лицом, таким как Коломойский, это было бы нарушением суверенитета Великобритании".

Этому предшествовало: В ночь на 17 сентября дом Гонтаревых в Гореничах под Киевом сожгли дотла.

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, – не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранительных ведомств скорейшего раскрытия этой "провокации".

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