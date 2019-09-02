Новини 2 вересня: звільнення Матіоса, доручення Зеленського

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Понеділок, 2 вересня 2019, 21:37

Рябошапка звільнив Матіоса, Зеленський доручив за місяць легалізувати казино і видобуток бурштину — новини, які були актуальні 2 вересня.

Про Матіоса

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Про доручення Зеленського

Президент Володимир Зеленський розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент ухвалив до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасував мораторій на продаж землі.

Також Зеленський доручив розробити проекти закону про легалізацію грального бізнесу та видобуток бурштину і прийняти відповідні закони до грудня 2019 року.

Президент сподівається, що інші політичні сили підтримають його законодавчі ініціативи, але нагадав, що для голосування у парламенті йому достатньо сил фракції "Слуга народу".

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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Українська правда

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