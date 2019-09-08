Польща: Дії РФ у Криму нелегальні, результати "виборів" - недійсні

Дії, які вчиняє російська влада в окупованому Криму, є нелегальними, а результати будь-яких "виборів" - недійсними.

Джерело: Заява Міністерства закордонних справ Польщі

Деталі: МЗС Польщі вважає незаконним організування владою РФ на території Криму "виборів" до так званих "місцевих органів влади".

"Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Анексія Криму - частини території України - у березні 2014 р. з боку РФ була грубим порушенням міжнародного права" , - йдеться у заяві польського МЗС.

При цьому у зовнішньополітичному відомстві звернули увагу на постійне погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, обмеження свободи зібрань і віросповідання, регулярні випадки безправних затримань людей, що особливим чином стосується кримських татар.

"Закликаємо до міжнародної солідарності у спротиві щодо таких дій, які Російська Федерація провадить на анексованому Кримському півострові", - закликали в МЗС Польщі.

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