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Польща: Дії РФ у Криму нелегальні, результати "виборів" - недійсні

Неділя, 8 вересня 2019, 22:28

Дії, які вчиняє російська влада в окупованому Криму, є нелегальними, а результати будь-яких "виборів" - недійсними.

Джерело: Заява Міністерства закордонних справ Польщі

Деталі: МЗС Польщі вважає незаконним організування владою РФ на території Криму "виборів" до так званих "місцевих органів влади".

"Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Анексія Криму - частини території України - у березні 2014 р. з боку РФ була грубим порушенням міжнародного права" , - йдеться у заяві польського МЗС.

При цьому у зовнішньополітичному відомстві звернули увагу на постійне погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, обмеження свободи зібрань і віросповідання, регулярні випадки безправних затримань людей, що особливим чином стосується кримських татар.

"Закликаємо до міжнародної солідарності у спротиві щодо таких дій, які Російська Федерація провадить на анексованому Кримському півострові", - закликали в МЗС Польщі.

Нагадаємо, 

  • 8 вересня в Росії - єдиний день голосування, в цей день проходить близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.
  • Прокуратура Криму закликала жителів Криму не брати участі у незаконних виборах, які проводяться на території АР Крим та Севастополя.
  • Українське МЗС закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму і посилити тиск на РФ.

Українська правда
Теми: КриманексіяРосіявибориПольща
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