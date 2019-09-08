Польща: Дії РФ у Криму нелегальні, результати "виборів" - недійсні
Дії, які вчиняє російська влада в окупованому Криму, є нелегальними, а результати будь-яких "виборів" - недійсними.
Джерело: Заява Міністерства закордонних справ Польщі
Деталі: МЗС Польщі вважає незаконним організування владою РФ на території Криму "виборів" до так званих "місцевих органів влади".
"Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Анексія Криму - частини території України - у березні 2014 р. з боку РФ була грубим порушенням міжнародного права" , - йдеться у заяві польського МЗС.
При цьому у зовнішньополітичному відомстві звернули увагу на постійне погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, обмеження свободи зібрань і віросповідання, регулярні випадки безправних затримань людей, що особливим чином стосується кримських татар.
"Закликаємо до міжнародної солідарності у спротиві щодо таких дій, які Російська Федерація провадить на анексованому Кримському півострові", - закликали в МЗС Польщі.
Нагадаємо,
- 8 вересня в Росії - єдиний день голосування, в цей день проходить близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.
- Прокуратура Криму закликала жителів Криму не брати участі у незаконних виборах, які проводяться на території АР Крим та Севастополя.
- Українське МЗС закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму і посилити тиск на РФ.