Пєсков пояснив, чому Путін не зустрічав виданих Україною громадян

Джерело: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС

Прес-секретар російського президента Володимира Путіна заявив, що це не прерогатива президента зустрічати утримуваних іншою країною осіб в аеропорту.

Пряма мова Пєскова: "В цілому це не прерогатива глави держави. Глава держави свою частину шляху пройшов, щоб цей обмін зміг відбутися. І це є головним, а не приїзд або неприїзд в аеропорт".

Деталі: Пєскова запитали, чому 7 вересня Путін, на відміну від президента України Володимира Зеленського, не прибув в аеропорт зустрічати учасників обміну.

Що було раніше: 7 вересня біля трапу українського літака в Борисполі зібралися рідні політв'язнів, президент Володимир Зеленський зустрічав кожного з 35-ти бранців Росії і тиснув їм руку. Також на зустріч українців приїхали українські журналісти, працівники офісу президента, омбудсмен Людмила Денісова, генпрокурор Руслан Рябошапка, міністр МВС Арсен Аваков та інші.

У російському аеропорту на утримуваних чекали лише журналісти телеканалу "Россия-1".

Нагадаємо:

7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список тих, хто повернувся до України - тут, список тих, кого видали Росії – тут.

Після повернення до України звільнених моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві для обстеження та лікування, інших звільнених українців – до лікарні "Феофанія".

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