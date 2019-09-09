Пєсков пояснив, чому Путін не зустрічав виданих Україною громадян

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Понеділок, 9 вересня 2019, 13:45
колаж УП

Джерело: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС

Прес-секретар російського президента Володимира Путіна заявив, що це не прерогатива президента зустрічати утримуваних іншою країною осіб в аеропорту.

Пряма мова Пєскова: "В цілому це не прерогатива глави держави. Глава держави свою частину шляху пройшов, щоб цей обмін зміг відбутися. І це є головним, а не приїзд або неприїзд в аеропорт".

Деталі: Пєскова запитали, чому 7 вересня Путін, на відміну від президента України Володимира Зеленського, не прибув в аеропорт зустрічати учасників обміну.

Що було раніше: 7 вересня біля трапу українського літака в Борисполі зібралися рідні політв'язнів, президент Володимир Зеленський зустрічав кожного з 35-ти бранців Росії і тиснув їм руку. Також на зустріч українців приїхали українські журналісти, працівники офісу президента, омбудсмен Людмила Денісова, генпрокурор Руслан Рябошапка, міністр МВС Арсен Аваков та інші. 

У російському аеропорту на утримуваних чекали лише журналісти телеканалу "Россия-1".

Нагадаємо:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список тих, хто повернувся до України - тут, список тих, кого видали Росії – тут.
  • Після повернення до України звільнених моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві для обстеження та лікування, інших звільнених українців – до лікарні "Феофанія".

Знати більше: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

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Теми: Путін Росія Україна Зеленський політв'язні


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