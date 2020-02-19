Новини 19 лютого: евакуація з Уханя, повернення політв’язнів

Літак, який евакуює українців, вилетів з Уханя, політв’язні Семена і Стогній прибули до Києва — актуальні новини 19 лютого.

Про евакуацію

Літак, який евакуює 48 українців і 29 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019, приземлився в місці призначення. Усі заявлені прибули на евакуацію.

Трьох українців та одну іноземку не пустили на борт.

Евакуйованих громадян ізолюють на карантин на 14 днів під посиленою охороною.

Внаслідок зараження коронавірусом померли вже 2012 осіб. Успішно вилікувались від вірусу 15 040 людей.

Водночас динаміка захворюваності показує, що коронавірус пішов на спад: заражатися стали рідше, одужувати — частіше.

Covid-2019 виявили ще в одній країні — два випадки зараження підтвердила влада Ірану.

Про Семена і Стогнія

Кримський журналіст, політв’язень Микола Семена прибув до Києва з анексованого Росією Криму.

Окупаційна влада Криму утримувала Олексія Стогнія у колонії в Керчі як "українського диверсанта" – він відбув термін ув’язнення і вийшов на волю.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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