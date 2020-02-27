Головні новини середи і ночі: Тігіпко та прем’єрство, Сурков та Україна

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Четвер, 27 лютого 2020, 08:00

Зеленський подумує змінити Гончарука на Тігіпка, Сурков заявив, що "України немає" — актуальні новини 26 лютого.

Про Тігіпка

Співрозмовники УП в Офісі президента повідомили, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра.

Рішення щодо оновлення Кабміну вирішиться у найближчі два тижні. В оточенні президента говорять, що Зеленський почав думати про заміну Гончарука через слабку ефективність уряду і соціологію.

Пізніше Зеленський підтвердив, що зустрічався з Сергієм Тігіпком.

Гончарук також заявив, що бачився з Тігіпком, оскільки наразі шукають людей в уряд, але додав, що наразі про його звільнення чи відставку не йдеться.

Про Суркова

Експомічник Путіна Владислав Сурков заявив, що "України немає, є українство" і що "Донбас не заслуговує такого приниження", як повернення до її складу. Він не бачить іншого способу взаємодії з Україною, як силовий примус до "братерства".

Аваков заявив, що Україна живе незалежно від уявлення про неї "відставного шовініста", і назвав Суркова шавкою, "яка намагається гавкати на слона".

Речник Путіна заявив, що Кремль не проводить політику примусу України до братських відносин.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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Теми: Зеленський


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