Підозрюваний у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко заявив, що відмовляється свідчити, допоки його адвокатам не дадуть ознайомитися із матеріалами справи.

Джерело: лист Антоненка слідчому, Facebook-сторінка Free Riff

Пряма мова Антоненка: "Будь-яка співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з Вашого боку, в тому числі надання адвокатам можливості ознайомитись з документами, експертизами, які Ви обіцяєте надати більше місяця, а також офіційного експертного вимірювання мого зросту.

Крім того, негайно надайте дозвіл моїм адвокатам на доступ до моєї особової справи в ІТТ.

До того моменту я відмовляюсь відповідати на будь-які питання на підставі статті 63 Конституції України".

Деталі: Антоненко 6 лютого написав лист слідчому Бирку.

Підозрюваний зазначає, що слідчий викривив зміст його показань в своєму клопотанні про продовження його арешту.

Антоненко заявив, що все, що він сказав "абсолютна правда" і він "не приховував жодну з обставин свого життя".

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