Підозрюваний у справі Шеремета відмовився свідчити

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 12:32

Підозрюваний у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко заявив, що відмовляється свідчити, допоки його адвокатам не дадуть ознайомитися із матеріалами справи.

Джерело: Facebook-сторінка Free Riff

Пряма мова Антоненка: "Будь-яка співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з Вашого боку, в тому числі надання адвокатам можливості ознайомитись з документами, експертизами, які Ви обіцяєте надати більше місяця, а також офіційного експертного вимірювання мого зросту.

Крім того, негайно надайте дозвіл моїм адвокатам на доступ до моєї особової справи в ІТТ.

До того моменту я відмовляюсь відповідати на будь-які питання на підставі статті 63 Конституції України".

Деталі: Антоненко 6 лютого написав лист слідчому Бирку.

Підозрюваний зазначає, що слідчий викривив зміст його показань в своєму клопотанні про продовження його арешту.

Антоненко заявив, що все, що він сказав "абсолютна правда" і він "не приховував жодну з обставин свого життя".

 

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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
  • Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.

Українська правда
Теми: Справа Шеремета суд


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