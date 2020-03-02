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Новини 2 березня: законність люстрації, брифінг Гончарука

Понеділок, 2 березня 2020, 21:35

КС розглядатиме законність люстрації напередодні кадрових питань у Раді, Гончарук не писав заяви про відставку — актуальні новини 2 березня.

Про розгляд люстрації

Конституційний суд у вівторок 3 березня продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким низка чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.

Чому це важливо: Президент Володимир Зеленський розглядав кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра. Тігіпко підпадає під закон про люстрацію як віцепрем’єр в уряді Миколи Азарова.

На наступний день, у середу 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка між іншим розглядатиме питання про Кабінет міністрів.

Про брифінг

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що наразі жодної заяви про свою ймовірну відставку не писав.

Також він сказав, що за вечерею з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком обговорював робочі моменти, та не бачить у цьому якоїсь сенсації.

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Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

"Буде весело, тримайтесь" — колишній голова Офіса президента Андрій Богдан повернувся до адвокатської діяльності.

За добу за закордонними паспортами у Росію виїхало майже 7 тисяч громадян, до 15 осіб отримали відмову в перетині через відсутність необхідного документа.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

Інтерпол перегляне запит Росії про оголошення в розшук та затримання у Греції екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука.

Вперше за 140 років спостережень у столиці метеорологічна зима так і не настала, а вже 10 лютого розпочалась метеорологічна весна.

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