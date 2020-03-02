Новини 2 березня: законність люстрації, брифінг Гончарука

КС розглядатиме законність люстрації напередодні кадрових питань у Раді, Гончарук не писав заяви про відставку — актуальні новини 2 березня.

Про розгляд люстрації

Конституційний суд у вівторок 3 березня продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким низка чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.

Чому це важливо: Президент Володимир Зеленський розглядав кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра. Тігіпко підпадає під закон про люстрацію як віцепрем’єр в уряді Миколи Азарова.

На наступний день, у середу 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка між іншим розглядатиме питання про Кабінет міністрів.

Про брифінг

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що наразі жодної заяви про свою ймовірну відставку не писав.

Також він сказав, що за вечерею з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком обговорював робочі моменти, та не бачить у цьому якоїсь сенсації.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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