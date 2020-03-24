Головні новини понеділка і ночі: +2 нардепи із COVID-19, Ємець і надзвичайний стан
Ще у двох депутатів виявили COVID-19, депутати заявили, що глава МОЗ Ємець йде у відставку, в МОЗ заперечують — актуальні новини 23 березня.
Про нардепів
У депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева діагностували коронавірус.
Також позитивний результат на Covid-19 виявили у нардепа від партії "Слуга народу" Руслана Горбенка.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що її колега Руслан Горбенко із коронавірусом перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
Про Ємця
Глава МОЗ Ілля Ємець погрожував піти у відставку, якщо в Україні не буде запроваджено надзвичайний стан через загрозу поширення коронавірусу.
Більшість фракцій виступили категорично проти впровадження надзвичайного стану.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не бачить необхідності запроваджувати в Україні режим надзвичайного стану для протидії коронавірусу.
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Про інші важливі новини
У столиці кількість хворих на коронавірус зросла ще на 4 людини і тепер становить 28 осіб — МОЗ повідомляє про 29 випадків.
Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях задля запобігання поширенню COVID-19.
Також уряд закрив усі аеропорти крім Борисполя та заборонив громадянам України покидати територію країни з туристичною метою.
В Іспанії від коронавірусу за останні 24 години померли 462 хворих, що стало рекордним показником з початку епідемії в країні.
"Слуга народу" і глава української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько називає нові мінські домовленості Єрмака російською пасткою та закликає Київ не створювати раду з представниками ОРДЛО.
У Міністерстві освіти та науки запевняють, що цьогорічне Зовнішнє незалежне оцінювання обов’язково відбудеться, і його ніхто не скасовує.
У Тернопільській області підтвердили другий випадок зараження коронавірусом. Інфікований чоловік був на похороні разом зі священником, у якого раніше діагностували COVID-19.