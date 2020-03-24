Главные новости понедельника и ночи: +2 нардепа с COVID-19, Емец и чрезвычайное положение

Еще у двоих депутатов обнаружили COVID-19, депутаты заявили, что глава Минздрава Емец уходит в отставку, в Минздраве отрицают — актуальные новости 23 марта.

О нардепах

У депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева диагностировали коронавирус.

Также положительный результат на Covid-19 обнаружили у нардепа от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что ее коллега Руслан Горбенко с коронавирусом находится в столичной Александровской больнице.

О Емце

Глава Минздрава Илья Емец угрожал уйти в отставку, если в Украине не будет введено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.

Большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит необходимости вводить в Украине режим чрезвычайного положения для противодействия коронавирусу.

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О других важных новостях

В столице количество больных коронавирусом выросло еще на 4 человека и теперь составляет 28 человек — Минздрав сообщает о 29 случаях.

Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.

Также правительство закрыло все аэропорты, кроме Борисполя и запретило гражданам Украины покидать территорию страны с туристической целью.

В Испании от коронавируса за последние 24 часа умерли 462 больных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.

"Слуга народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько называет новые минские договоренности Ермака российской ловушкой и призывает Киев не создавать совет с представителями ОРДЛО.

В Министерстве образования и науки уверяют, что нынешнее внешнее независимое оценивание обязательно состоится, и его никто не отменяет.

В Тернопольской области подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Инфицированный человек был на похоронах вместе со священником, у которого ранее диагностировали COVID-19.