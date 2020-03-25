Головні новини вівторка і ночі: поширення COVID-19 в Україні, перенесення Олімпіади

В Україні 97 випадків зараження коронавірусом, Олімпіаду-2020 відклали на рік — актуальні новини 24 березня.

Про COVID-19 в Україні

Станом на 10.00 в Україні було підтверджено 84 випадки захворювання на коронавірус.

Пізніше ще 13 випадків зараження коронавірусом підтвердили у Чернівецькій області. Таким чином кількість інфікованих у країні зросла до 97, найбільше випадків на Буковині.

Вже четвертий депутат Верховної Ради заразився коронавірусом, це - позафракційний Сергій Рудик. Засідання парламенту перенесли з 26 на 28 березня.

Мер столиці Віталій Кличко заявляє, що кількість хворих на COVID-19 киян зросла з 28 до 31. Але до цього Центр громадського здоров’я МОЗ повідомляв про 29 хворих киян, що не збігається з даними Кличка.

Про Олімпіаду-2020

Олімпійські ігри 2020 року в японському Токіо перенесли на 2021 рік через загрозу поширення коронавірусної інфекції.

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