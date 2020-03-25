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Главные новости вторника и ночи: распространение COVID-19 в Украине, перенос Олимпиады

Среда, 25 марта 2020, 07:00

В Украине 97 случаев заражения коронавирусом, Олимпиаду-2020 отложили на год — актуальные новости 24 марта.

О COVID-19 в Украине

По состоянию на 10.00 в Украине было подтверждено 84 случая заболевания коронавирусом.

Позднее еще 13 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Черновицкой области. Таким образом количество инфицированных в стране увеличилось до 97, больше всего случаев на Буковине.

Уже четвертый депутат Верховной Рады заразился коронавирусом, это - внефракционный Сергей Рудик. Заседание парламента перенесли с 26 на 28 марта.

Мэр столицы Виталий Кличко заявляет, что количество больных COVID-19 киевлян выросло с 28 до 31 человека. Однако до этого Центр общественного здоровья Минздрава сообщал о 29 больных киевлянах, что не совпадает с данными Кличко.

Об Олимпиаде

Олимпийские игры 2020 года в японском Токио перенесли на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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О других важных новостях

Кабмин зарегистрировал в Раде обновленный "антиколомойский" закон относительно регулирования банковской деятельности — его принятие является одним из требований выделения помощи МВФ.

Решение о введении чрезвычайного положения в Украине разделило окружение президента Зеленского на два условных лагеря "за" и "против".

КГГА усилила ограничительные меры в столице, запретив продавать шаурму, алкоголь на разлив и кофе на вынос.

Зеленский обратился к Китаю с просьбой предоставить Украине больше тест-систем и медицинского оборудования.

Стадион "Пакаэмбу" в центре Сан-Паулу превращается в открытый медицинский центр для лечения случаев вспышки коронавируса.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении люстрированного Сергея Юлдашева прокурором Киева.

Бывший глава СБУ и министр финансов Валерий Хорошковский попал в Александровскую больницу Киева с подозрением на заражение коронавирусом.

Мобильный оператор "Киевстар" предложил Министерству цифровой трансформации предоставить неперсонифицированную информацию об абонентах, которая бы помогла выявить потенциальные источники распространения коронавируса в Украине.

Украинская правда

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