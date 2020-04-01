Головні новини вівторка і ночі: коронавірус та Путін, протокол лікування COVID-19

Коронавірус все ближче до Путіна, у Вінниці розробили власний протокол лікування коронавірусу — актуальні новини 31 березня.

Про COVID-19 та Путіна

У лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію по московській лікарні з хворими на COVID-19, виявили коронавірус.

Про перший протокол

Вінницькі медики розробили перший в Україні протокол лікування коронавірусу, заснований на досвіді США, Китаю, Південної Кореї та інших країн — це медикаментозне лікування, яке будуть застосовувати до етапу штучної вентиляції легенів.

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Про інші важливі новини

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