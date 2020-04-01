Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини вівторка і ночі: коронавірус та Путін, протокол лікування COVID-19

Середа, 1 квітня 2020, 08:00

Коронавірус все ближче до Путіна, у Вінниці розробили власний протокол лікування коронавірусу — актуальні новини 31 березня.

Про COVID-19 та Путіна

У лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію по московській лікарні з хворими на COVID-19, виявили коронавірус.

Про перший протокол

Вінницькі медики розробили перший в Україні протокол лікування коронавірусу, заснований на досвіді США, Китаю, Південної Кореї та інших країн — це медикаментозне лікування, яке будуть застосовувати до етапу штучної вентиляції легенів.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Станом на 20.00 в Україні підтвердили 549 випадків COVID-19, з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.

6 квітня в Україні стартують онлайн-уроки для школярів — з понеділка по п’ятницю о 10 ранку на українських телеканалах будуть транслювати заняття з 11 основних предметів.

Хворі на коронавірус або контактні особи, які перебувають на самоізоляції, можуть в екстрених випадках відвідувати аптеки й магазини — рішення уряду.

Влада Туркменістану заборонила вживати слово "коронавірус", а люди, що носять на вулицях захисні маски або говорять про пандемію, ризикують бути заарештованими.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала заяву Віктора Трепака про відставку з посади заступника генпрокурора.

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступні два тижні для американців будуть "дуже болючими", оскільки в Білому домі прогнозують, що пандемія коронавірусу може забрати від 100 000 до 240 000 життів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Путін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Путін
Ердоган чекає в себе Путіна у серпні
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Останні новини
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
Усі новини...
Реклама: