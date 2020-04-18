Головні новини п’ятниці і ночі: рекорд COVID-19 в Україні, повітря у Києві
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19, якість повітря у Києві значно покращилася — актуальні новини 17 квітня.
Про COVID в Україні
В Україні зафіксовано 4662 випадки захворювання на коронавірус. За попередню добу виявили ще 501 випадок — це рекордна кількість. Внаслідок ускладнень померли 125 людей, 246 українців одужали.
В Офісі президента заявили, що Україна ще не досягла піку захворюваності на коронавірус, тому карантинних обмежень надзвичайно важливо дотримуватися.
Про забруднення повітря
У Києві відбулося задимлення повітря через пожежі в області, але забруднення радіацією немає, на гасіння пожеж знадобиться кілька днів — Кличко.
Якість повітря у Києві значно покращилася — столиця опустилася у рейтингу найзабрудненіших міст світу з 1 на 9 місце.
Ввечері 16 квітня Київ став найбруднішим містом у світі — у деяких районах Києва індекс повітря знаходився на позначці "небезпечно".
17 квітня якість повітря в українській столиці настільки знизилась, що Київ упевнено випередив міста, які традиційно вважалися найбруднішими у світі.
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