Головні новини п’ятниці і ночі: рекорд COVID-19 в Україні, повітря у Києві

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Субота, 18 квітня 2020, 08:00

В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19, якість повітря у Києві значно покращилася — актуальні новини 17 квітня.

Про COVID в Україні

В Україні зафіксовано 4662 випадки захворювання на коронавірус. За попередню добу виявили ще 501 випадок — це рекордна кількість. Внаслідок ускладнень померли 125 людей, 246 українців одужали.

В Офісі президента заявили, що Україна ще не досягла піку захворюваності на коронавірус, тому карантинних обмежень надзвичайно важливо дотримуватися.

Про забруднення повітря

У Києві відбулося задимлення повітря через пожежі в області, але забруднення радіацією немає, на гасіння пожеж знадобиться кілька днів — Кличко.

Якість повітря у Києві значно покращилася — столиця опустилася у рейтингу найзабрудненіших міст світу з 1 на 9 місце.

Ввечері 16 квітня Київ став найбруднішим містом у світі — у деяких районах Києва індекс повітря знаходився на позначці "небезпечно".

17 квітня якість повітря в українській столиці настільки знизилась, що Київ упевнено випередив міста, які традиційно вважалися найбруднішими у світі.

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В разі непокори людей та їхнього великого скупчення під час великодніх свят поліція буде залучати сили спеціального призначення.

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Українська правда


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