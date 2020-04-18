Главные новости пятницы и ночи: рекорд COVID-19 в Украине, воздух в Киеве

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Суббота, 18 апреля 2020, 08:00

В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19, качество воздуха в Киеве значительно улучшилось — актуальные новости 17 апреля.

О COVID в Украине

В Украине зафиксировано 4662 случая заболевания коронавирусом. За предыдущие сутки обнаружили еще 501 случай — это рекордное количество. В результате осложнений умерли 125 человек, 246 украинцев выздоровели.

В Офисе президента заявили, Украина еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом, поэтому карантинные меры очень важно соблюдать.

О загрязнении воздуха

В Киеве произошло задымление воздуха из-за пожаров в области, но загрязнение радиацией нет, на тушение пожаров понадобится несколько дней.

Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось — столица опустилась в рейтинге самых загрязненных городов мира с 1 на 9 место.

Вечером 16 апреля Киев стал самым грязным городом в мире — в некоторых районах индекс воздуха находился на отметке "опасно".

17 апреля качество воздуха в украинской столице настолько снизилась, что Киев уверенно опередил города, которые традиционно считались самыми грязными в мире..

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О других важных новостях

В городе Самбор Львовской области, священнослужитель провел крестную ходу несмотря на карантин, полицейские начали расследование нарушения.

Фонд госимущества днем сообщил о рейдерском захвате "Объединенной горно-химической компании" — экс-менеджмент, ссылаясь на решение суда о своем неправомерном увольнении, пытался продолжить работу. После вызова полиции экс-менеджмент ОГХК покинул помещение офиса.

Американская разведка еще в середине ноября прошлого года предупреждала Израиль об угрозе, которую представляет возникший в Китае новый коронавирус.

У ректора духовной академии Киево-Печерской лавры епископа Сильвестра диагностировали коронавирус — он попросил прощения у всех, кого мог заразить.

Суд арестовал экс-заместителя главы СБУ – руководителя Антитеррористического центра, которого подозревают в незаконных преследованиях участников Евромайдана.

В случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что общественный транспорт в Украине возобновит работу не раньше июня.

В Житомирской области горело около 4 тысяч гектаров леса. Огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.

Украинская правда


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