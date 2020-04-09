9 квітня. No time to die: У світі 1,5 мільйони інфікованих, Нью-Йорк – епіцентр коронавірусу, в Італії рекорд одужавших

Офіційні дані, актуальні на 12:00 9 квітня

Карантин в Україні триває 29-ий день.

Імовірно, він не закінчиться 24 квітня, а діятиме щонайменше до початку травня.

8 квітня уряд дещо змінив карантинні обмеження: дозволив не сидіти в самоізоляції держслужбовцям, місцевим депутатам, суддям, військовим, старшим 60 років, розширив перелік об’єктів, які можуть працювати, та затвердив процедуру обсервації людей, які повертаються з-за кордону.

Україна. 10 пацієнтів одужали за добу

Всього в Україні:

встановлених випадків – 1 892. Значна частина, 82% хворих, – люди старше 30 років. Госпіталізовано 848 інфікованих, з них 40 дітей. До апаратів ШВЛ підключено 38 хворих.

Найбільше хворих у Чернівецькій області – 302 та Києві – 300.

померлих – 57, з них 31 жінка і 26 чоловіків. Найбільше серед померлих людей віком 50+, таких 84%. Майже всі померлі мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, хвороби нирок і легень, дехто мав поєднані хвороби.

одужали – 45.

За останню добу:

224 нових хворих, з них 8 дітей. Найбільше інфікованих виявили в Києві (+44 нових випадки), Чернівецькій (+29), Львівській (+25), Кіровоградській (+21), Івано-Франківській та Рівненській (по 20 випадків) областях.

5 летальних випадків.

10 пацієнтів одужали.

Уже 29-тий день на Миколаївщині не фіксують жодного хворого.

Дослідження на наявність коронавірусу в України роблять у 37 державних і 2 приватних лабораторіях. Приватні щодня передають інформацію до державних.

За словами в.о. гендиректора ЦГЗ Ігоря Кузіна, за останню добу в Україні дослідили 2 396 зразків на коронавірус, усього з початку тестування – 20 608. До цієї цифри входять не лише зразки тих, у кого підозрюють коронавірус, а й контактних осіб та видужавших (аби зняти діагноз).

У сусідній Польщі впродовж 8 квітня зробили понад 7 тисяч тестів на коронавірус. У Великій Британії 2 квітня щоденне тестування на коронавірус пройшли 10 тисяч громадян, уряд збирається збільшити це число до 100 тисяч до кінця місяця.

В Україні росте кількість інфікованих медиків: у Києві за минулу добу захворіло троє, на Рівненщині шестеро, на Закарпатті двоє. У Чернівецькій області вже 51 медик захворів коронавірусом.

На Волині від коронавірусу одужала 7-річна дівчинка.

Баптисти, чий захід назвали причиною спалаху коронавірусу в Першотравенську на Дніпровщині, заявили, що не мають громади в місті й жодного заходу не проводили. Голова облради вибачився, а сама облрада спростувала своє повідомлення.

Серед військових у зоні ООС хворих на корнавірус не виявили.

У ЗСУ кількість хворих за добу не змінилася – 5 випадків захворювання, один з яких летальний.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму зросла до 26.

У непідконтрольних уряду районах Донеччини, за даними окупантів, кількість хворих зросла до 7. В окупованих районах Луганщини – до 6.

Дихальні пакети замість апаратів ШВЛ

У Харкові лікарі дитячої інфекційної лікарні тестують пакети для вентиляції легень. Їх можна застосовувати в тому випадку, якщо для пацієнта не буде вільного апарату ШВЛ.

Щоправда, якщо людина потребує саме ШВЛ, такий пристрій її не врятує. Але для певної частини хворих – буде достатньо.

Дихальний пакет разом зі шлангами підтримує постійний потік кисню до дихальних шляхів пацієнта та забезпечує опір на видих, покращуючи насичення крові киснем.

Пакети безкоштовно надіслала дніпровська фірма, яка виготовляє господарчі товари.

З семи апаратів ШВЛ у лікарні працює шість.

Фото: Суспільне

Лікування коронавірусу по-українськи

Профільний комітет Верховної Ради готує законопроект, який дозволить українським виробникам випускати ліки, запатентовані іншими компаніями.

Концепція називається "примусовим ліцензуванням". Голова комітету пояснює – Україна має почати виготовляти власні ліки, бо уряди інших країн все частіше забороняють їхній експорт.

Які саме препарати для боротьби з коронавірусом мають випускати в Україні, наразі невідомо. Відомо, що препаратів 9, і готові їх випускати 5 компаній.

В єдиному українському протоколі симптоматичного лікування хворих на коронавірус вказані такі препарати: гідроксихлорохін та хлорохін (антималярійні ліки), лопінавір/ритонавір (застосовують для лікування ВІЛ), тоцилізумаб (ліки проти ревматоїдного артриту), ремдезівір (противірусні).

Нагадуємо, що ліків від коронавірусу поки що не існує. Хворим надають симптоматичне лікування, тобто таке, що усуває симптоми хвороби, а не її причину.

Операція "обсервація"

З центру обсервації в Херсонській області втекли 15 людей разом з 2 дітьми. Вони повернулися з тимчасово окупованого Криму і мали проходити обов’язкову обсервацію.

Утім після того, як їх помістили до обсерваційного центру, відмовилися там залишитися і поїхали додому. Поліція передала їхні дані до відділків за місцем проживання, аби там слідкували за виконанням умов самоізоляції.

Втікачам загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

Zoom-суд

Карантин приніс чимало "вперше" в життя державних інституцій і звичайних людей.

Ще одним стане перше Zoom-засідання у Дніпропетровському окружному адмінсуді. У такому форматі його проведуть на вимогу компанії "Трансформ Енерджи", яка позивається до Київської митниці.

Світ. 1,5 млн хворих

Кількість хворих на коронавірус у світі майже досягла 1,5 млн – офіційно зареєстровано 1 484 811 хворих. На ранок 8 березня їх кількість була 1 431 900.

Ще 2 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 000 207 випадків зараження коронавірусом, а 8 квітня близько 1 500 000, таким чином за 6 днів кількість хворих зросла на 50%.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 55 тисяч. Що значно менше, ніж напередодні, коли зафіксовано 90 тисяч нових випадків інфікування у світі.

За добу на планеті від COVID-19 померло більше 6 тисяч людей, що трохи менше, ніж напередодні, коли був встановлений рекорд смертності – понад 7 тисяч.

У всьому світі:

Одужали: 329 876 301 545 (+ 28 331)

Померли: 88 538 (+6 366)

У ВООЗ вважають, що Європі ще не час послаблювати карантин.

"Нам ще слід пройти довгий шлях в цьому марафоні. Прогрес, досягнутий нами в боротьбі з вірусом, надзвичайно крихкий", – наголошує регіональний керівник ВООЗ в Європі Ганс Клюге.

США. Гірше щодня

США за кількістю померлих випередили Іспанію, більша кількість тільки в Італії.

Тут другий день поспіль від коронавірусу помирає майже 2 000 людей.

За останню добу підтверджено 1 973 смерті, це знову найгірший щоденний показник у світі з моменту початку пандемії. Напередодні повідомлялося про 1 939 померлих. З середини минулого тижня США фіксують понад 1 000 смертей щодня.

У Сполучених Штатах від початку епідемії зафіксовано понад чверть офіційно підтверджених випадків у світі. За добу підтверджено понад 33 тисячі нових випадків.

Штат Нью-Йорк є основним центром американської епідемії, тут зафіксовано 6 268 смертей, 4 571 з яких – у самому місті.

За кількістю інфікованих лише один цей штат вже обійшов Італію – понад 150 тисяч заражених. Від початку епідемії в Італії коронавірусом заразились 139 422 людини.

Через коронавірус у місті Нью-Йорк помер 41 працівник транспорту, більше ніж 6 тисяч робітників захворіли чи знаходяться на самоізоляції.

Через брак персоналу потяги метро затримувалися щонайменше 800 разів, а 40% поїздок взагалі довелося скасувати. Середнє очікування потяга – зазвичай 4 хвилини – збільшилося до 40 хвилин.

Незважаючи на щоденні рекорди смертності в країні, президент Дональд Трамп очікує уповільнення поширення коронавірусу у США "вже в недалекому майбутньому".

Британія. Хвороба набирає оберти

У Британії за добу від коронавірусу померли понад 938 людей – найбільше з початку епідемії. Таким чином був побитий рекорд минулої доби, коли загинули 854 людини.

Інфікований прем'єр-міністр Борис Джонсон йде на поправку після двох ночей у відділенні інтенсивної терапії. Як описують в уряді, він вже "сидить у ліжку та позитивно взаємодіє з командою клініки".

Для ефективної протидії епідемії уряд Великої Британії хоче до кінця квітня вийти на цифру 100 тисяч тестів на день.

Для цього при Університеті Кембриджу на базі лабораторії Енні МакЛейрен розпочали створення лабораторії, яка зможе щодня здійснювати до 30 тисяч тестів на коронавірус.

Італія одужує. Іспанія знов на піку

В Іспанії після чотирьох днів зниження кількість померлих зростає другий день поспіль.

Зареєстровано 757 випадків смерті протягом 24 годин. Напередодні померло 743 хворих.

Загальна кількість померлих збільшилася до 14 555.

Уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня, коли закінчиться продовжений надзвичайний стан, країна почне повертатися до "нормального життя".

В Італії продовжує відбуватися поступове стабільне зниження кількості загиблих від COVID-19.

За останні 24 години тут померли 542 хворих. У вівторок 7 квітня кількість загиблих склала 604, 6 квітня – 636

Кількість тих, хто вилікувався від вірусу, встановила новий для країни рекорд: 2 099. Цей показник стабільно зростає третій день поспіль.

Світ каже про економічний спад, Путін – про печенігів

За підрахунками асоціації Oxfam, яка займається проблемами бідності, понад півмільярда людей можуть опинитись у злиднях, якщо не буде термінового порятунку бідних країн, постраждалих від економічних наслідків пандемії.

Світова організація торгівлі прогнозує серйозний спад міжнародної торгівлі в цьому році – від 13% до 32%. У звіті СОТ йдеться, що вплив на торгівлю, ймовірно, перевищить викликаний фінансовою кризою 2008 року.

Влада Нікарагуа не працює над контролем поширення нового вірусу, закликаючи людей відвідувати масові заходи і влаштовувати вечірки на час карнавалу. Міжнародні організації попереджають, що це підвищує ризик епідемії в Центральній Америці, навіть не дивлячись на жорсткі дії сусідніх країн.

Володимир Путін сказав росіянам, що країна подолає "коронавірусну заразу":

"Все проходить і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її мордували, і половці, – з усім впоралася Росія".

Тим часом кількість хворих у РФ перевищила 10 тисяч. За попередню добу там померло 13 осіб – поки найбільша смертність в країні за день.

Папа Римський Франциск назвав спалах коронавірусу одним з "відгуків природи":

"Ми не відреагували на часткові катастрофи. Хто зараз говорить про пожежі в Австралії або пам'ятає, що 18 місяців тому човен міг перетнути Північний полюс, тому що всі льодовики розтанули? Хто зараз говорить про повені? Я не знаю, чи є вони помстою природи, але вони, безумовно, є реакцією природи".

Припинення вогню і шлюбів

Коаліція Саудівської Аравії і ОАЕ, яка бореться з єменським повстанцями Хуті, оголосила про одностороннє припинення вогню на два тижні, зокрема, щоб допомогти запобігти спалаху коронавірусу.

Австралія намагається захистити корінне населення від коронавірусу. Воно живе, зокрема, в і без того віддаленому місті Ладжаману. Тепер дорогу до міста перекрили, ізолювавши 600 його мешканців від світу.

Дубай призупиняє шлюби і розлучення, щоб приборкати поширення коронавірусу.

У той же час, у китайській Ухані, з якої почалась епідемія, стався сплеск одружень після того, як місто зняло суворі карантинні обмеження і дозволило подавати заяви на шлюб. Хоча раніше статистика по всьому Китаю говорила про бум розлучень.

За даними берегової охорони США, через пандемію більше 100 круїзних суден із 90 тисячами членів екіпажу наразі заблоковані в портах і водах Штатів або поблизу них.

Тим часом COVID-19 підтвердили у 286 моряків на борту військового корабля США, капітан якого був звільнений після того, як написав керівництву листа з вимогою негайно реагувати на підозри захворювання на судні.

Уряд Польщі виділить додаткові 100 млрд злотих (22 млрд євро) на підтримку бізнесу, потерпілого через пандемію коронавірусу.

Лікарі у Пакистані кажуть про жахливі умови боротьби з вірусом у країні та звинувачують поліцію в жорстокому придушенні протестів з цього приводу. Станом на ранок 9 квітня влада країни зафіксувала більше 4,2 тисяч хворих і 61 смерть.

Принц Вільям на Великдень з’їсть багато шоколаду. Зірка "Гри Престолів" пообіцяла не голити пахви

Британський принц Вільям з дружиною Кейт поспілкувалися зі школярами у відеочаті.

Школи Британії закрити на карантин, але приймають дітей медиків та працівників з інших служб, які щодня борються з коронавірусом. Вільям та Кейт подякували дітям за роботу їхніх батьків та сказали, що вони мають ними пишатися.

Під час розмови герцогиня зізналася, що їх молодший син Луї обожнює шукати сонечок в саду. Також стало відомо, що Кейт та Вільям відсвяткують Великдень вдома, а принц сказав, що з’їсть багато шоколаду.

Келлі Ріпа, 49-річна американська акторка та телеведуча під час свого шоу розповіла зі сльозами, що її діти не хочуть обійматися. Тому що від людей по всьому світу вимагають тримати дистанцію та дотримуватися правил карантину.

Свій стрес в самоізоляції 51-річна акторка Наомі Уоттс тамує приготуванням їжі та йогою. Але бути стовідсотково спокійною їй, схоже, теж вдається не завжди. Уоттс записала кумедне відео, на якому показала, яка вона істерично волає.

Як виглядають інші зірки на карантині, дослідив сервіс Yahoo. Журналісти зробили добірку фото та відео про те, як відомі люди намагаються слідкувати за своїм виглядом в часи, коли не працюють салони краси.

Джим Керрі заявив про намір відрощувати бороду. А зірка "Гри Престолів" Мейсі Вільямс пообіцяла взяти з нього приклад та зробити те ж саме зі своїми пахвами.

Влада Києва запустила віртуальну платформу емоційної підтримки. Потап обмінявся одягом з песиком

Боротися гумором з пандемією вирішила ведуча Маша Єфросиніна. В своєму Instagram вона виклала ролик, в якому зіграла типові ситуації, які зараз переживають жінки вдома: ігри з дітьми, робота за ноутбуком, сон, бокал вина, приготування їжі.

Влада Києва не відстає від винахідливих зірок. В КМДА придумали, як не нудьгувати та не зійти з розуму – запустили віртуальну платформу емоційної підтримки. Тут можна отримати психологічну допомогу, відвідати театри, музеї, церкви, пройти онлайн-курси та прийняти участь у безкоштовних онлайн-тренуваннях.

Репер Потап на новий сайт від КМДА ще, мабуть, не заходив. Він намагається відволіктися від коронавірусу досить дивними засобами.

Потап долучився до TikTok-челенджу "Flip the Switch" та виклав відео, на якому обмінявся одягом зі своїм песиком Мімі.