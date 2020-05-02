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У Черкасах поліція проводить роботу з бізнесом щодо коронавірусу

Субота, 2 травня 2020, 19:18

У Черкасах працюють слідчо-оперативні групи з метою виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання коронавірусу, також мобільні групи поліції проводять превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу.

Джерело: прокуратура Черкаської області

Дослівно: "На цей час в м. Черкаси працюють слідчо-оперативні групи з метою виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання захворювання.

Крім того, з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території м. Черкаси Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області створено мобільні групи по проведенню превентивної роботи серед представників малого та середнього бізнесу та вжиття заходів щодо недопущення поширення захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19".

Деталі: У прокуратурі зазначили, що слідство у кримінальному провадженні триває, слідчими та процесуальними керівниками розроблено план першочергових слідчих (розшукових) дій, вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин події.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Черкаської місцевої прокуратури.

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками
  • Сам Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.
  • Пізніше він оприлюднив повістку на допит. 

Українська правда
Теми: Черкасикарантинкоронавірусполіціяпрокуратура


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