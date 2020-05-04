Головні новини неділі і ночі: підготовка до послаблення карантину, обіцянка Тищенка

У МОЗ готуються послабити карантинні обмеження, Тищенко чекає на докази порушення його рестораном правил карантину – новини, які були актуальні 3 травня.

Про послаблення карантину

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що у Міністерстві охорони здоров’я готується перелік тимчасових протиепідеміологічних вимог до перукарень, салонів краси, господарчих магазинів, кав’ярень тощо, виконуючи які вони зможуть працювати.

Про Тищенка

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що його ресторан "Велюр" готовий заплатити штраф, "якщо порушення були зафіксовані", а він сам буде готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину.

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