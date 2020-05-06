Новини 6 травня: місцеві вибори відбудуться, масові заходи на 8 та 9 травня – ні  

В Україні за минулу добу зафіксовано 487 нових випадків коронавірусу, Андрій Єрмак запропонував перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи у Мінську, місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня — актуальні новини 5 травня.

Про 8 та 9 травня

В Україні цього року через пандемію не буде масових заходів до Дня пам’яті та примирення, 8 травня, та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, але ветеранів відзначать.

Про переговори у Мінську

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував політичним радникам лідерів держав–учасниць Нормандського формату перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Про місцеві вибори

Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня, попри будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування чи неможливість проведення через нестачу коштів.

Про позашлюбних дітей

Комітет з антикорупційної політики Верховної Ради підтримав та рекомендує приймати за основу і в цілому законопроект №3355-1, який дозволить чиновникам не показувати в деклараціях дітей і записане на них майно, якщо вони не живуть разом з декларантом.

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Про інші важливі новини

В Україні за минулу добу зафіксовано 487 нових випадків захворювання на коронавірус, 11 осіб за 5 травня померли та 118 людей подолали COVID-19.

Антимонопольний комітет після отримання копій протоколів Нацполіції за фактом торгівлі забороненими товарами в період дії карантинних заходів у мережах "Епіцентр" та "Нова лінія" (які належать Герегам) відкриє проти них справу.

Міністерство закордонних справ України прогнозує, що повноцінне міжнародне авіасполучення протягом цього літа не відновиться.

Глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів заявляє: якщо так звані "паспорти здоров'я" запровадять у світі і їх рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, вони будуть введені також і в Україні.

Колишній президент Грузії та екскерівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що його мають призначити головою виконавчого комітету Національної ради реформ.



