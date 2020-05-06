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Новости 6 мая: местные выборы состоятся, массовые мероприятия на 8 и 9 мая – нет

Среда, 6 мая 2020, 22:16

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 487 новых случаев коронавируса, Андрей Ермак предложил перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы в Минске, местные выборы пройдут в Украине 25 октября - актуальные новости 5 мая.

О переговорах в Минске

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил политическим советникам лидеров государств-участников Нормандского формата перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

О 8 и 9 мая

В Украине в этом году из-за пандемии не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения, 8 мая, и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, но ветеранов отметят.

О местных выборах

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября, несмотря ни на какие инсинуации об их переносе, отмене или невозможности проведения из-за недостатке средств

О внебрачных детях

Комитет по антикоррупционной политике Верховной Рады поддержал и рекомендует принимать за основу и в целом законопроект №3355-1, который позволит чиновникам не показывать в декларациях детей и записанное на них имущество, если они не живут вместе с декларантом.

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О других важных новостях

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 487 новых случаев заболевания коронавирусом, 11 человек за 5 мая умерли и 118 человек преодолели COVID-19.

Антимонопольный комитет после получения копий протоколов Нацполиции по факту торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в сетях "Эпицентр" и "Новая линия" (принадлежащих Герегам) откроет против них дело.

Министерство иностранных дел Украины прогнозирует, что полноценное международное авиасообщение в течение этого лета не возобновится.

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив заявляет, что если так называемые "паспорта здоровья" будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, они будут введены также и в Украине.

Бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что его должны назначить председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

Украинская правда
Темы: Украинавиборыкарантин9 мая


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