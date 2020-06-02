"Віха" або "Журавель": Аваков розказав про 13 нових затриманих через стрілянину в Броварах

Ще 13 осіб причетних до перестрілки у Броварах затримали в Києві і області.

Джерело: Твіттер міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Пряма мова Авакова: "Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом "Віха" або "Журавель".

Встановлено, саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на умисне вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх!"

Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом «Віха» або «Журавель». Встановлено, саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на ум.вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

Затримання членів озброєної банди, які брали участь у перестрілці в Броварах 👇



Нагадаємо, сьогодні поліція ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом «Віха» або «Журавель». Фігурантам оголосили підозри у бандитизмі та замаху на умисне вбивство двох і більше осіб. pic.twitter.com/QYDfnrb1pk — МВС України (@MVS_UA) June 2, 2020

Що цьому передувало: