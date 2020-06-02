"Віха" або "Журавель": Аваков розказав про 13 нових затриманих через стрілянину в Броварах
Ще 13 осіб причетних до перестрілки у Броварах затримали в Києві і області.
Джерело: Твіттер міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
Пряма мова Авакова: "Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом "Віха" або "Журавель".
Встановлено, саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на умисне вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх!"
Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом «Віха» або «Журавель». Встановлено, саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на ум.вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020
Що цьому передувало:
- 1 червня 20 учасникам стрілянини за участю перевізників у Броварах суд ухвалив узяти під варту на два місяці без права внесення застави.
- 29 травня у Броварах на Київщині сталася стріляниназа участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Повідомляли про 20 затриманих. За даними УП, частина учасників перестрілки місцеві, частина – з Вінницької області.
- Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною стрілянинистав розподіл міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
- Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини: за статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.
- 30 травня поліція визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників.