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"Віха" або "Журавель": Аваков розказав про 13 нових затриманих через стрілянину в Броварах

Вівторок, 2 червня 2020, 17:32
Віха або Журавель: Аваков розказав про 13 нових затриманих через стрілянину в Броварах

Ще 13 осіб причетних до перестрілки у Броварах затримали в Києві і області.

Джерело: Твіттер міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Пряма мова Авакова: "Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом "Віха" або "Журавель".

Встановлено, саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на умисне вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх!"

Що цьому передувало:

  • 1 червня 20 учасникам стрілянини за участю перевізників у Броварах суд ухвалив узяти під варту на два місяці без права внесення застави.
  • 29 травня у Броварах на Київщині сталася стріляниназа участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Повідомляли про 20 затриманих. За даними УП, частина учасників перестрілки місцеві, частина – з Вінницької області. 
  • Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною стрілянинистав розподіл міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.   
  • Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини: за статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.
  • 30 травня поліція визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. 

Українська правда

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Теми: Броварикримінал
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