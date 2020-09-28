Катастрофа Ан-26: Рада заслухає віцепрем’єра у п’ятницю
На годині запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 2 жовтня, щодо катастрофи літака з курсантами 25 вересня заслухають віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.
Джерело: погоджувальна рада парламенту, висновок спікера Дмитра Разумкова після виступів представників фракцій
Пряма мова Разумоква: "Я так розумію, що всі підтримують пропозицію Олександра Корнієнка щодо заслуховування профільного віцепрем'єра пана Уруського. Чи все ж таки міністра оборони Тарана? Міністр і так буде – ви йому зможете задати питання в рамках 20 хвилин, які відведені для запитань до прем’єр-міністра. Тоді заслуховуємо віцепрем’єра".
Деталі: Постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан зазначив, що наступного дня після трагедії, в суботу, уряд створив державну комісію з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 у Харківські області.
Усі сім’ї загиблих отримають одноразові допомоги у розмірі понад 1,6 млн грн, додав він.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ – Харків, під Чугуєвом, впав військовий літак Ан-26 і загорівся. На борту було 27 людей: члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба. На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих, ще одна людина померла у лікарні, один курсант вижив і перебуває у лікарні.
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і попросив про захід на посадку. Але диспетчер відповів пілоту лише за хвилину після запиту.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.
- 28 вересня почнеться забір ДНК-зразків у родичів загиблих у авіакатастрофі, щоб ідентифікувати тіла курсантів і офіцерів. 26 вересня віцепрем'єр Олег Уруський повідомив, що ДНК-експертизи триватимуть 2-3 тижні.
- Президент Володимир Зеленський доручив призупинити польоти всіх Ан-26 до з'ясування причин катастрофи літака поблизу аеродрому в Чугуєві.