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Катастрофа Ан-26: Рада заслухає віцепрем’єра у п’ятницю

Понеділок, 28 вересня 2020, 12:18
Катастрофа Ан-26: Рада заслухає віцепрем’єра у п’ятницю

На годині запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 2 жовтня, щодо катастрофи літака з курсантами 25 вересня заслухають віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Джерело: погоджувальна рада парламенту, висновок спікера Дмитра Разумкова після виступів представників фракцій

Пряма мова Разумоква: "Я так розумію, що всі підтримують пропозицію Олександра Корнієнка щодо заслуховування  профільного віцепрем'єра пана Уруського. Чи все ж таки міністра оборони Тарана? Міністр і так буде – ви йому зможете задати питання в рамках 20 хвилин, які відведені для запитань до прем’єр-міністра. Тоді заслуховуємо віцепрем’єра".

Деталі: Постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан зазначив, що наступного дня після трагедії, в суботу, уряд створив державну комісію з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 у Харківські області.

Усі сім’ї загиблих отримають одноразові допомоги у розмірі понад 1,6 млн грн, додав він.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ – Харків, під Чугуєвом, впав військовий літак Ан-26 і загорівся. На борту було 27 людей: члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба. На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих, ще одна людина померла у лікарні, один курсант вижив і перебуває у лікарні.
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і попросив про захід на посадку. Але диспетчер відповів пілоту лише за хвилину після запиту.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.
  • 28 вересня почнеться забір ДНК-зразків у родичів загиблих у авіакатастрофі, щоб ідентифікувати тіла курсантів і офіцерів. 26 вересня віцепрем'єр Олег Уруський повідомив, що ДНК-експертизи триватимуть 2-3 тижні.
  • Президент Володимир Зеленський доручив призупинити польоти всіх Ан-26 до з'ясування причин катастрофи літака поблизу аеродрому в Чугуєві.

"Українська правда" в Threads

Теми: Катастрофа АН26авіаарміяВерховна РадаКабінет міністрів
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