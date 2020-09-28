Катастрофа Ан-26: Рада заслухає віцепрем’єра у п’ятницю

На годині запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 2 жовтня, щодо катастрофи літака з курсантами 25 вересня заслухають віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Джерело: погоджувальна рада парламенту, висновок спікера Дмитра Разумкова після виступів представників фракцій

Пряма мова Разумоква: "Я так розумію, що всі підтримують пропозицію Олександра Корнієнка щодо заслуховування профільного віцепрем'єра пана Уруського. Чи все ж таки міністра оборони Тарана? Міністр і так буде – ви йому зможете задати питання в рамках 20 хвилин, які відведені для запитань до прем’єр-міністра. Тоді заслуховуємо віцепрем’єра".

Деталі: Постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан зазначив, що наступного дня після трагедії, в суботу, уряд створив державну комісію з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 у Харківські області.

Усі сім’ї загиблих отримають одноразові допомоги у розмірі понад 1,6 млн грн, додав він.

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