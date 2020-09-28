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Катастрофа Ан-26: Рада заслушает вице-премьера в пятницу

Понедельник, 28 сентября 2020, 12:18

В час вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 2 октября, о катастрофе самолета с курсантами 25 сентября заслушают вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Источник: согласительный совет парламента, вывод спикера Дмитрия Разумкова после выступлений представителей фракций

Прямая речь Разумкова: "Я так понимаю, что все поддерживают предложение Александра Корниенко о заслушивании профильного вице-премьера господина Уруского. Или все же министра обороны Тарана? Министр и так будет – вы ему сможете задать вопросы в рамках 20 минут, отведенных для вопросов к премьер-министру. Тогда заслушиваем вице-премьера".

Детали: Постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан отметил, что на следующий день после трагедии, в субботу, правительство создало государственную комиссию по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26 в Харьковские области.

Все семьи погибших получат единоразовую помощь в размере более 1,6 млн грн, добавил он.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев – Харьков, под Чугуевом, упал военный самолет Ан-26 и загорелся. На борту было 27 человек: члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. На месте авиакатастрофы нашли тела 25 погибших, еще один человек умер в больнице, один курсант выжил и находится в больнице. 
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку. Но диспетчер ответил пилоту лишь через минуту после запроса.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.
  • 28 сентября начнется забор ДНК-образцов у родственников погибших в авиакатастрофе в Харьковской области, чтобы идентифицировать тела курсантов и офицеров. 26 сентября вице-премьер Олег Уруский сообщил, что ДНК-экспертизы будут продолжаться 2-3 недели.

Темы: Катастрофа АН26авиаармияВерховная РадаКабинет министров


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