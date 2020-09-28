Катастрофа Ан-26: Рада заслушает вице-премьера в пятницу

В час вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 2 октября, о катастрофе самолета с курсантами 25 сентября заслушают вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Источник: согласительный совет парламента, вывод спикера Дмитрия Разумкова после выступлений представителей фракций

Прямая речь Разумкова: "Я так понимаю, что все поддерживают предложение Александра Корниенко о заслушивании профильного вице-премьера господина Уруского. Или все же министра обороны Тарана? Министр и так будет – вы ему сможете задать вопросы в рамках 20 минут, отведенных для вопросов к премьер-министру. Тогда заслушиваем вице-премьера".

Детали: Постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан отметил, что на следующий день после трагедии, в субботу, правительство создало государственную комиссию по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26 в Харьковские области.

Все семьи погибших получат единоразовую помощь в размере более 1,6 млн грн, добавил он.

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