США підготували законопроєкт щодо Білорусі: санкції і доповідь про активи Лукашенка

У конгресі США підготували проєкт документа, який передбачає введення санкцій проти білоруських чиновників, збільшення допомоги для країни та підготовку доповідей про дії Росії і активи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: комітет з міжнародних справ американського парламенту

Дослівно: "У відповідь на жорстокі репресії режиму Олександра Лукашенка та політичні репресії після сфальсифікованих виборів 9 серпня 2020 року конгресмени… підготували "Акт щодо демократії, прав людини та суверенітету Білорусі".

Закон передбачає сприяння демократії, правам людини і верховенству права в Білорусі, а також підтримує прагнення білоруського народу зберегти незалежність і суверенітет своєї країни перед загрозою путінської Росії".

Деталі: Повідомляється, що новий документ фактично повторно вводить в дію "Акт про демократію в Білорусі" від 2004 року.

Згідно з законопроєктом, США:

не визнають сфальсифіковані вибори президента Білорусі 9 серпня 2020 року;

відмовляються визнати Лукашенка законно обраним лідером Білорусі;

закликають до нових президентських виборів у Білорусі, які мають відповідають стандартам ОБСЄ;

вимагають негайного звільнення всіх політичних в’язнів Білорусі, включаючи громадянина США Віталія Шклярова та провідну опозиційну діячку Марію Колесникову;

відмовляються визнавати будь-яке включення Білорусі до так званої "союзної держави", яка знаходиться під контролем Росії.

Також цей документ розширює перелік білоруських органів влади, на яких можуть бути накладені санкції США, посилює чинний санкційний режим відносно осіб, включно з росіянами, які беруть участь у політичних репресіях у Білорусі та репресіях проти незалежних ЗМІ.

Проєкт закону передбачає допомогу США у підтримці демократії, прав людини та верховенства права в Білорусі та закликає Адміністрацію переглянути та збільшити допомогу США Білорусі у світлі поточної політичної кризи.

Документ передбачає розробку американської стратегії по просуванню мовлення, інтернет-свободи і доступу до інформації в Білорусі.

Відповідно до законопроекту, США повинні продовжувати спільні дії з ЄС для підтримки демократичних устремлінь білорусів і стримування спроб Росії підірвати суверенітет і незалежність Білорусі.

У разі прийняття законопроекту держсекретар США спільно з директором Національної розвідки повинні будуть підготувати дві доповіді для конгресу: про те, як Росія намагається підірвати суверенітет і незалежності Білорусі, та про фінансові активи сім’ї Лукашенка.

Відзначається, що 2 жовтня законопроєкт доопрацюють у комітеті із закордонних справ конгресу, а потім його передадуть на розгляд Палати представників.

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