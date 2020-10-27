Головні новини понеділка і ночі: ОАСК проти Ситника, опитування Зеленського

ОАСК пішов у наступ на Ситника, "Слуга народу" продемонструвала попередні результати опитування Зеленського – новини, які були актуальні 26 жовтня.

Про ОАСК і Ситника

Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстра інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро

Про опитування Зеленського

Партія "Слуга народу" оприлюднила попередні результати "загальноукраїнського" опитування "5 питань від президента" за результатами обробки 74% анкет.

Партія "Слуга народу" найняла компанію "Зе медіа" для проведення опитування щодо 5 питань президента Володимира Зеленського в день місцевих виборів 25 жовтня.

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У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. За словами туроператора, українські туристи у єгипетському Шарм-ель-Шейху, на яких напала акула, знали про заборону занурення з аквалангом та, попри відмову гіда в готелі продати їм таку екскурсію, придбали її у третіх осіб.

В результаті опрацювання 77,3% протоколів на 208 окрузі, де йде боротьба за вакантне місце депутата Верховної Ради, "радикал" Олег Ляшко відстає від представника "Слуги народу" Анатолія Гунька на 366 голосів.

Партія "Слуга народу" розглядає варіант підтримки у другому турі виборів міського голови Черкас кандидата від "Голосу" Віктора Євпака, який буде змагатись із чинним мером Анатолієм Бондаренком. Останній потрапив в опалу до президента Володимира Зеленського.