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Суд поновив закрите в ДБР провадження про фальсифікацію справи Шеремета

Понеділок, 5 жовтня 2020, 12:34

Шевченківський райсуд Києва 5 жовтня скасував постанову слідчого Держбюро розслідувань про закриття провадження щодо фальсифікації поліцією справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Джерело: повідомлення у Facebook адвокатів у справі Шеремета

Деталі: Захисники вважають, що єдиний доказ причетності однієї з підозрюваних Яни Дугарь – експертиза – має ознаки фальсифікації. Це стосується, зокрема, дослідження її ходи. Захист подав у ДБР заяву про злочин і, як наслідок, у квітні було відкрите кримінальне провадження.

Однак вже у червні слідчий бюро це провадження закрив.

Пряма мова: "Окремі посадовці Державного бюро розслідувань покривали фальсифікаторів справи Шеремета особливо завзято.

Спочатку ДБР три місяці не реєструвало заяву про злочин, ховаючись між адресами. Після нашої апеляції зареєстрували, але два місяці "порозслідували" і винесли постанову про закриття.

Ну як "порозслідували": допитали "психолога по ході" і головного слідчого, а ті сказали, що нічого не фальсифікували та й по всьому - винесли постанову про закриття.

Таке враження, що ДБР це не орган, який має розслідувати злочини МВС, а підрозділ з покриття цих злочинів.

Навіть в суді ДБР пробувало сховатися за різними адресами і розповідями про "повне і об'єктивне розслідування".

На щастя, на суддю це враження не справило, постанову про закриття справи проти фальсифікаторів скасував, направив на додаткове розслідування…

А тим часом в нас з'явилося більше матеріалів про умисну фальсифікацію обвинувачення проти Дугарь, Кузьменко, Антоненко, тож будемо доганяти".

 

Українська правда

Українська правда
Теми: Справа ШереметаДБРсуд


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