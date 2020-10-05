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Суд возобновил закрытое в ГБР производство о фальсификации дела Шеремета

Понедельник, 5 октября 2020, 12:34
Суд возобновил закрытое в ГБР производство о фальсификации дела Шеремета

Шевченковский райсуд Киева 5 октября отменил постановление следователя Госбюро расследований о закрытии производства о фальсификации полицией дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: сообщение в Facebook адвокатов по делу Шеремета

Детали: Защита считает, что единственное доказательство причастности одного из подозреваемых Яны Дугарь - экспертиза - имеет признаки фальсификации. Это касается, в частности, исследования ее походки. Защита подала в ГБР заявление о преступлении и, как следствие, в апреле было открыто уголовное производство.

Однако уже в июне следователь бюро это производство закрыл.

Прямая речь: "Отдельные должностные лица Государственного бюро расследований покрывали фальсификаторов дела Шеремета особенно упорно.

Сначала ГБР три месяца не регистрировало заявление о преступлении, прячась между адресами. После нашей апелляции зарегистрировали, но два месяца "порасследовали" и вынесли постановление о закрытии.

Ну как "порасследовали": допросили "психолога по походке" и главного следователя, а те сказали, что ничего не фальсифицировали и точка - вынесли постановление о закрытии.

Такое впечатление, что ГБР это не орган, который должен расследовать преступления МВД, а подразделение по покрытию этих преступлений.

Даже в суде ГБР пыталось скрыться по разным адресам и за рассказами о "полном и объективном расследовании".

К счастью, на судью это впечатления не произвело, постановление о закрытии дела против фальсификаторов отменили, направили на дополнительное расследование...

А тем временем у нас появилось больше материалов об умышленной фальсификации обвинения против Дугарь, Кузьменко, Антоненко, поэтому будем догонять".

 

Знать больше: По делу Шеремета начинается суд присяжных. Рассказываем, как он работает в Украине

Предыстория:

  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают в убийстве одного из руководителей "Украинской правды", журналиста Павла Шеремета пр меньшей мере пять человек: военную медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства (полиция называет ее "разведчицей"), а Кузьменко и Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

Украинская правда
Темы: Дело ШереметаГБРсуд
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