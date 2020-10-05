Суд возобновил закрытое в ГБР производство о фальсификации дела Шеремета

Шевченковский райсуд Киева 5 октября отменил постановление следователя Госбюро расследований о закрытии производства о фальсификации полицией дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: сообщение в Facebook адвокатов по делу Шеремета

Детали: Защита считает, что единственное доказательство причастности одного из подозреваемых Яны Дугарь - экспертиза - имеет признаки фальсификации. Это касается, в частности, исследования ее походки. Защита подала в ГБР заявление о преступлении и, как следствие, в апреле было открыто уголовное производство.

Однако уже в июне следователь бюро это производство закрыл.

Прямая речь: "Отдельные должностные лица Государственного бюро расследований покрывали фальсификаторов дела Шеремета особенно упорно.

Сначала ГБР три месяца не регистрировало заявление о преступлении, прячась между адресами. После нашей апелляции зарегистрировали, но два месяца "порасследовали" и вынесли постановление о закрытии.

Ну как "порасследовали": допросили "психолога по походке" и главного следователя, а те сказали, что ничего не фальсифицировали и точка - вынесли постановление о закрытии.

Такое впечатление, что ГБР это не орган, который должен расследовать преступления МВД, а подразделение по покрытию этих преступлений.

Даже в суде ГБР пыталось скрыться по разным адресам и за рассказами о "полном и объективном расследовании".

К счастью, на судью это впечатления не произвело, постановление о закрытии дела против фальсификаторов отменили, направили на дополнительное расследование...

А тем временем у нас появилось больше материалов об умышленной фальсификации обвинения против Дугарь, Кузьменко, Антоненко, поэтому будем догонять".

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