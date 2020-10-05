Суд возобновил закрытое в ГБР производство о фальсификации дела Шеремета
Шевченковский райсуд Киева 5 октября отменил постановление следователя Госбюро расследований о закрытии производства о фальсификации полицией дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Источник: сообщение в Facebook адвокатов по делу Шеремета
Детали: Защита считает, что единственное доказательство причастности одного из подозреваемых Яны Дугарь - экспертиза - имеет признаки фальсификации. Это касается, в частности, исследования ее походки. Защита подала в ГБР заявление о преступлении и, как следствие, в апреле было открыто уголовное производство.
Однако уже в июне следователь бюро это производство закрыл.
Прямая речь: "Отдельные должностные лица Государственного бюро расследований покрывали фальсификаторов дела Шеремета особенно упорно.
Сначала ГБР три месяца не регистрировало заявление о преступлении, прячась между адресами. После нашей апелляции зарегистрировали, но два месяца "порасследовали" и вынесли постановление о закрытии.
Ну как "порасследовали": допросили "психолога по походке" и главного следователя, а те сказали, что ничего не фальсифицировали и точка - вынесли постановление о закрытии.
Такое впечатление, что ГБР это не орган, который должен расследовать преступления МВД, а подразделение по покрытию этих преступлений.
Даже в суде ГБР пыталось скрыться по разным адресам и за рассказами о "полном и объективном расследовании".
К счастью, на судью это впечатления не произвело, постановление о закрытии дела против фальсификаторов отменили, направили на дополнительное расследование...
А тем временем у нас появилось больше материалов об умышленной фальсификации обвинения против Дугарь, Кузьменко, Антоненко, поэтому будем догонять".
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Предыстория:
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают в убийстве одного из руководителей "Украинской правды", журналиста Павла Шеремета пр меньшей мере пять человек: военную медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства (полиция называет ее "разведчицей"), а Кузьменко и Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.