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Новини 8 жовтня: угода між Україною та Британією, погрози Лукашенка

Четвер, 8 жовтня 2020, 21:11
Новини 8 жовтня: угода між Україною та Британією, погрози Лукашенка

Україна і Британія підписали стратегічну угоду, яка замінить асоціацію, Лукашенко вже почав лякати протестувальників коронавірусом, — актуальні новини 8 жовтня.

Про угоду між Україною та Британією

Україна та Велика Британія в четвер підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

Про погрози Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що марші протесту проти захоплення ним влади, які проходять у Мінську вихідними, провокують зростання захворюваності на Covid-19.

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За добу 7 жовтня в Україні підтвердили 5 397 нових випадків захворювання COVID-19, померли від коронавірусної хвороби 93 особи, було госпіталізовано 900 людей із підтвердженим діагнозом — це три антирекорди; одужали 2 263 людини.

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"Українська правда" у Threads

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