Новости 8 октября: соглашение между Украиной и Британией, угрозы Лукашенко

Украина и Британия подписали стратегическое соглашение, которое заменит ассоциацию, Лукашенко уже начал пугать протестующих коронавирусом, — актуальные новости 8 октября.

О соглашении между Украиной и Британией

Украина и Великобритания в четверг подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Об угрозах Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что марши протеста против захвата им власти, которые проходят в Минске по выходным, провоцируют рост заболеваемости Covid-19.

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