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Новини 13 листопада: локдаун вихідного дня, аварія на Кільцевій

П'ятниця, 13 листопада 2020, 20:42
Новини 13 листопада: локдаун вихідного дня, аварія на Кільцевій

Міста відмовляються запроваджувати карантин на вихідні, водій Uber заснув за кермом і погубив двох людей на зупинці — актуальні новини 13 листопада.

Про карантин

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив місцевій владі, що рішення уряду про локдаун вихідного дня необхідно виконувати.

Карантин на вихідних вже відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах, Львові та Житомирі. Також Чернігів просить уряд скасувати рішення, а Луцька міська рада готує позов до Київського окружного адмінсуду, щоб скасувати карантин "вихідного дня".

Натомість столиця виконувати рішення Кабінету міністрів буде.

Про аварію

У Києві на Кільцевій дорозі сталася аварія за участю автомобіля таксі "Uber", у результаті якої загинули двоє людей, ще двох осіб госпіталізували.

"За попередніми даними, це стало результатом того, що водій у гонитві за заробітком переробляв за кермом і просто заснув", – повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

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Про інші важливі новини

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Державне космічне агентство України приєдналося до програми NASA "Артеміда" про співпрацю в дослідженні Місяця, Марсу, комет та астероїдів.

Президент Зеленський знаходиться в лікарні "Феофанія" на тих самих умовах, що й інші пацієнти, підкреслив головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів.

Президент Молдови Ігор Додон закликав своїх прибічників "вийти на вулиці" для захисту його президентства після голосування 15 листопада.

12 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 11 787 особам, госпіталізували 1 587 осіб, померли 172 хворих, одужали 6 155 пацієнтів.

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