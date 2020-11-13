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Новости 13 ноября: локдаун выходного дня, авария на Окружной

Пятница, 13 ноября 2020, 21:42

Города отказываются вводить карантин на выходные, водитель Uber уснул за рулем и погубил двух людей на остановке — актуальные новости 13 ноября.

О карантине

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул местным властям, что решение Кабмина о локдауне выходного дня необходимо исполнять.

Карантин на выходных уже отказались вводить в Тернополе, Черкассах, Львове и Житомире. Також Чернигов просит правительство отменить решение, а Луцкий городской совет готовит иск в Киевский окружной админсуд, чтобы отменить карантин "выходного дня".

Вместе с тем столица выполнять решение Кабинета министров будет.

Об аварие

В Киеве на Кольцевой дороге произошла авария с участием автомобиля такси "Uber", в результате которой погибли двое человек, еще двух госпитализировали.

"По предварительным данным это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулём и просто заснул", – сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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Президент Зеленский находится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты, подчеркнул главный врач "Феофании" Игорь Семенив.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал своих сторонников "выйти на улицы" для защиты его президентства после голосования 15 ноября.

12 ноября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 11 787 людям, госпитализировали 1 587 человек, умерли 172 больных, выздоровели 6 155 пациентов.



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