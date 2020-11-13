Новости 13 ноября: локдаун выходного дня, авария на Окружной
Города отказываются вводить карантин на выходные, водитель Uber уснул за рулем и погубил двух людей на остановке — актуальные новости 13 ноября.
О карантине
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул местным властям, что решение Кабмина о локдауне выходного дня необходимо исполнять.
Карантин на выходных уже отказались вводить в Тернополе, Черкассах, Львове и Житомире. Також Чернигов просит правительство отменить решение, а Луцкий городской совет готовит иск в Киевский окружной админсуд, чтобы отменить карантин "выходного дня".
Вместе с тем столица выполнять решение Кабинета министров будет.
Об аварие
В Киеве на Кольцевой дороге произошла авария с участием автомобиля такси "Uber", в результате которой погибли двое человек, еще двух госпитализировали.
"По предварительным данным это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулём и просто заснул", – сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.
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