Данілов - Тупицькому: Припиніть шантажувати країну, Ростов не гумовий

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов закликає голову Конституційного суду Олександра Тупицького подати у відставку і готуватися відповідати в суді.

Джерело: пост Данілова у Facebook

Пряма мова: "Останні заяви голови Конституційного Суду пана Тупицького дивують неадекватністю оцінок ситуації та перебільшенням значимості власної персони.

Хочу нагадати, що судді своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на низку фундаментальних засад конституційного ладу в Україні, здійснивши по суті спробу повалення конституційного ладу та зміни політичного курсу країни.

Подібні дії мають усі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання. Тому раджу панові Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді.

Ще раз акцентую увагу на тому, що при ухваленні рішення Конституційний Суд посягнув на норми Конституції України, які гарантують курс нашої країни до ЄС та НАТО.

Президент Володимир Зеленський як гарант Основного закону повністю виконав свої обов’язки, подавши до парламенту проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. У разі його ухвалення припиняються повноваження чинного на сьогодні складу Суду, але не припиняються повноваження самого КСУ.

Наостанок хочу закликати: припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних "спонсорів" має бути відпрацьоване в будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться.

Збережіть залишки честі й подайте у відставку".

Деталі: На думку секретаря РНБО, суспільна довіра до конституційного судочинства "буде відновлена" вже новим складом КС.

Цьому передувало: Голова Конституційного суду Олександр Тупицький 3 листопада заявив, що розпуск КС - загроза територіальній цілісності України, адже не буде кому реагувати на прояви сепаратизму на місцях. Також він сказав, що під судом протестували проплачені радикали. При цьому Тупицький боїться за власну безпеку і вважає, що йому хочуть вручити підозру і відсторонити від посади.

Тим часом нардепи закликали 11 суддів КС добровільно піти у відставку після підтримки рішення про неконституційність деяких норм щодо електронного декларування.

Передісторія:

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