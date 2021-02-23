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Головні новини понеділка і ночі: затримання топ-фігуранта справи Приватбанку, нове відео з Марсу

Вівторок, 23 лютого 2021, 07:50

Під Києвом посадили літак з топ-фігурантом справи Приватбанку, марсохід Perseverance надіслав на Землю своє перше відео — актуальні новини 22 лютого.

Про затримання топ-фігуранта справи Приватбанку

Правоохоронці затримали топ-фігуранта справи Приватбанку, який хотів утекти з України. Літак з ним на борту посадили в аеропорту "Бориспіль", що під Києвом.

Затриманий в аеропорту "Бориспіль" експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко летів з України до Австрії. Його підозрюють у привласненні майна.

Про Марс

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео та аудіо.

Про інші важливі новини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вимагав пояснень від віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського щодо фото поруч із підконтрольним Кремлю главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Згодом Уруський заявив, що на військово-технічній виставці в ОАЕ не мав особистих контактів із Кадировим, але й "шарахатися" від представників країни-агресора не має наміру. Зі свого боку Рамзан Кадиров заявляє, що поняття не мав, хто такий Олег Уруський, а тому спокійно ходив з ним поруч.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є лобісти, які намагаються зіпсувати відносини української влади з Міжнародним валютним фондом.

Зеленський також заявив, що Конституційний суд запрацює, щойно вдасться позбутися його очільника Олександра Тупицького – він відсторонений від посади, однак  продовжує ходити на роботу.

Українська делегація в Індії домовилася про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax проти коронавірусу. 

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко очікує, що перші вакцини від коронавірусу прибудуть з Індії до України вранці 23 лютого.   

Підозрюваний у державній зраді блогер Анатолій Шарій не з'явився на допит у СБУ 22 лютого, у спецслужбі розцінюють це як переховування від слідства.

У компанії "Спортмастер Україна" заявили, що продовжують роботу в Україні, а включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до списку санкцій є неаргументованим і безпідставним.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить Українську асоціацію футболу пояснити, чому судді на матчах Прем’єр-ліги не дотримуються мовного законодавства, та на якій підставі тренер ФК "Львів" отримав штрафну санкцію.

Контррозвідка СБУ затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки, який намагався отримати для країни-агресора технічну документацію з розробки і виробництва українського танку Т-84БМ "ОПЛОТ".

Теми: космосНАБУ


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