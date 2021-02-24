Новини 24 лютого: свіжі політичні рейтинги, скандали в Харківській міськраді

Рейтинг партій: 4 політсили лідирують з відривом, Харківський депутат заявив про держпереворот у 2014 році, — актуальні новини 24 лютого.

Про свіжі політичні рейтинги

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то до парламенту потрапили б "Слуга народу", "Європейська солідарність", "ОПЗЖ" і "Батьківщина".

А от якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то чинного президента Володимира Зеленського підтримали б 23,1% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

Про скандали в Харківській міськраді

Депутат Харківської міськради від проросійської партії "ОПЗЖ" Андрій Лесик на засіданні 24 лютого заявив про "збройний держпереворот" у 2014 році, у результаті чого його вигнали з трибуни.

Друга сутичка сталася, коли представники партії Шарія намагалися розгорнути банер із написом "Ні політичним репресіям".

Харківська міськрада втретє підтримала рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.

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