Новости 24 февраля: свежие политические рейтинги, скандалы в Харьковском горсовете
Рейтинг партий: 4 политсилы лидируют с отрывом, Харьковский депутат заявил о госперевороте в 2014 году, — актуальные новости 24 февраля.
О свежих политических рейтингах
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент попали бы "Слуга народа", "Европейская солидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".
А вот если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то действующего президента Владимира Зеленского поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
О скандалах в Харьковском горсовете
Депутат Харьковского горсовета от пророссийской партии "ОПЗЖ" Андрей Лесик на заседании 24 февраля заявил о "вооруженном госперевороте" в 2014 году, в результате чего его выгнали из-за трибуны.
Вторая стычка произошла, когда представители партии Шария пытались развернуть баннер с надписью "Нет политическим репрессиям".
Помимо этого, Харьковский горсовет в третий раз поддержала решение о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова.
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