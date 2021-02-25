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Новини 25 лютого: невдале блокування сайтів, розкриття резонансного викрадення

Четвер, 25 лютого 2021, 20:28
Новини 25 лютого: невдале блокування сайтів, розкриття резонансного викрадення

Блокування понад 400 сайтів: кримінальну справу закрито, буде розслідування, Рудьковський організував викрадення бізнес-партнера, — актуальні новини 25 лютого.

Про невдале блокування сайтів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації заявила, що в Україні закриють доступ до 426 інтернет-порталів - серед них РБК та Livejournal. 

Пізніше стало відомо, що правоохоронці закрили кримінальне провадження у справі, за якою суд вирішив заблокувати доступ до більш ніж 400 Інтернет-ресурсів.

Про розкриття резонансного викрадення

СБУ та ОГП розкрили резонансне викрадення у 2012 році керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від "Слуги народу".

Згідно з повідомленням, замовником викрадення є колишній бізнес-партнер Семінського, народний депутат кількох скликань, який в минулому займав посаду міністра транспорту та зв’язку. За даними УП, йдеться про Миколу Рудьковського.

Про інші важливі новини

25 лютого підозрюваний у держзраді Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ для участі у допиті у якості підозрюваного його оголошено у державний розшук.

Президент Володимир Зеленський заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України.

НАБУ підтвердило закриття одного з кримінальних проваджень, у яких фігурував п’ятий президент України Петро Порошенко. 

Представники партії "Слуга народу" та Офісу президента України періодично проводять переговори з лідером партії "Голос" Кірою Рудик стосовно можливості об'єднання в парламентську коаліцію.

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової надзвичайним і повноважним послом України у США.

Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно іноземних компаній, які пов’язані із колишнім міністром внутрішніх справ України часів Віктора Януковича Віталієм Захарченком і передав його АРМА.

За підозрюваного у привласненні майна експерший заступник голови правління Приватбанку Володимира Яценка внесли заставу.

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Вакцина проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) прибула у регіони – перші дози уже отримали Донецька, Львівська і Полтавська області.  

У столиці розпочався перший етап вакцинації проти коронавірусної хвороби. Першочергово щеплення отримають працівники медичних бригад та Олександрівської лікарні. 

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Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

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