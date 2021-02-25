Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новини 25 лютого: невдале блокування сайтів, розкриття резонансного викрадення

Четвер, 25 лютого 2021, 21:28

Блокування понад 400 сайтів: кримінальну справу закрито, буде розслідування, Рудьковський організував викрадення бізнес-партнера, — актуальні новини 25 лютого.

Про невдале блокування сайтів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації заявила, що в Україні закриють доступ до 426 інтернет-порталів - серед них РБК та Livejournal. 

Пізніше стало відомо, що правоохоронці закрили кримінальне провадження у справі, за якою суд вирішив заблокувати доступ до більш ніж 400 Інтернет-ресурсів.

Про розкриття резонансного викрадення

СБУ та ОГП розкрили резонансне викрадення у 2012 році керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від "Слуги народу".

Згідно з повідомленням, замовником викрадення є колишній бізнес-партнер Семінського, народний депутат кількох скликань, який в минулому займав посаду міністра транспорту та зв’язку. За даними УП, йдеться про Миколу Рудьковського.

Про інші важливі новини

25 лютого підозрюваний у держзраді Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ для участі у допиті у якості підозрюваного його оголошено у державний розшук.

Президент Володимир Зеленський заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України.

НАБУ підтвердило закриття одного з кримінальних проваджень, у яких фігурував п’ятий президент України Петро Порошенко. 

Представники партії "Слуга народу" та Офісу президента України періодично проводять переговори з лідером партії "Голос" Кірою Рудик стосовно можливості об'єднання в парламентську коаліцію.

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової надзвичайним і повноважним послом України у США.

Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно іноземних компаній, які пов’язані із колишнім міністром внутрішніх справ України часів Віктора Януковича Віталієм Захарченком і передав його АРМА.

За підозрюваного у привласненні майна експерший заступник голови правління Приватбанку Володимира Яценка внесли заставу.

Печерський суд взяв під варту на 2 місяці військово-політичного "експерта" Юрія Дудкіна, причетного до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб.

Вакцина проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) прибула у регіони – перші дози уже отримали Донецька, Львівська і Полтавська області.  

У столиці розпочався перший етап вакцинації проти коронавірусної хвороби. Першочергово щеплення отримають працівники медичних бригад та Олександрівської лікарні. 

Народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак оскаржує у Верховному Суді указ, яким президент ввів проти нього санкції.

Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".



powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоЗеленський знову скликає РНБО

Новини 25 лютого: невдале блокування сайтів, розкриття резонансного викрадення

відеоОПЗЖ заявляє про обшуки в своєму офісі та арешт співробітників

фотоМаркарова стала новим послом України в США

Україна запустила свій офіційний англомовний сайт

СБУ заблокувала російські "ботоферми" на Львівщині

Усі новини...
Останні новини
21:57
Новини економіки: підозра Рудьковському, падіння капітальних інвестицій, держборг
21:48
"Шахтар" виходить до 1/8 фіналу Ліги Європи
21:32
Госпсуд Києва зупинив конкурс на голову правління Приватбанку – ЗМІ
21:30
оновленоЗеленський знову скликає РНБО
21:28
Новини 25 лютого: невдале блокування сайтів, розкриття резонансного викрадення
21:19
Обшуки біля офісу ОПЗЖ проводять через стрілянину
20:42
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась до долара
20:24
відеоОПЗЖ заявляє про обшуки в своєму офісі та арешт співробітників
19:53
інфографікаУ роботі Facebook та Instagram стався збій
19:37
ЦВК зареєструвала ще шістьох кандидатів у нардепи
Усі новини...