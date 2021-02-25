Новини 25 лютого: невдале блокування сайтів, розкриття резонансного викрадення

Блокування понад 400 сайтів: кримінальну справу закрито, буде розслідування, Рудьковський організував викрадення бізнес-партнера, — актуальні новини 25 лютого.

Про невдале блокування сайтів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації заявила, що в Україні закриють доступ до 426 інтернет-порталів - серед них РБК та Livejournal.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці закрили кримінальне провадження у справі, за якою суд вирішив заблокувати доступ до більш ніж 400 Інтернет-ресурсів.

Про розкриття резонансного викрадення

СБУ та ОГП розкрили резонансне викрадення у 2012 році керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від "Слуги народу".

Згідно з повідомленням, замовником викрадення є колишній бізнес-партнер Семінського, народний депутат кількох скликань, який в минулому займав посаду міністра транспорту та зв’язку. За даними УП, йдеться про Миколу Рудьковського.

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