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Новости 25 февраля: неудачная блокировка сайтов, раскрытие резонансного похищения

Четверг, 25 февраля 2021, 21:28

Блокировка более 400 сайтов: уголовное дело закрыто, будет расследование, Рудьковский организовал похищение бизнес-партнера, — актуальные новости 25 февраля.

О неудачной блокировке сайтов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации заявила, что в Украине закроют доступ к 426 интернет-порталам - среди них РБК и Livejournal. 

Позже стало известно, что правоохранители закрыли уголовное производство в деле, по которому суд решил заблокировать доступ к более чем 400 интернет-ресурсам.

О раскрытии резонансного похищения 

СБУ и ОГП раскрыли резонансное похищение в 2012 году руководителя компании "Нафтогазвидобування" Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от "Слуги народа".

Согласно сообщению, заказчиком похищения является бывший бизнес-партнер Семинского, народный депутат нескольких созывов, в прошлом занимавший должность министра транспорта и связи. По данным УП, речь идет о Николае Рудьковском.

О других важных новостях

25 февраля подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.

Президент Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.

НАБУ подтвердило закрытие одного из уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Украины времен Виктора Януковича Виталием Захарченко и передал его АРМА.

За подозреваемого в присвоении имущества экс-первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко внесли залог.

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Вакцина против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) прибыла в регионы – первые дозы уже получили Донецкая, Львовская и Полтавская области.

В столице начался первый этап вакцинации против коронавирусной болезни. Первоначально прививки получат работники медицинских бригад и Александровской больницы.

Народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак оспаривает в Верховном суде указ, которым президент ввел против него санкции.

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