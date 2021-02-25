Новости 25 февраля: неудачная блокировка сайтов, раскрытие резонансного похищения

Блокировка более 400 сайтов: уголовное дело закрыто, будет расследование, Рудьковский организовал похищение бизнес-партнера, — актуальные новости 25 февраля.

О неудачной блокировке сайтов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации заявила, что в Украине закроют доступ к 426 интернет-порталам - среди них РБК и Livejournal.

Позже стало известно, что правоохранители закрыли уголовное производство в деле, по которому суд решил заблокировать доступ к более чем 400 интернет-ресурсам.

О раскрытии резонансного похищения

СБУ и ОГП раскрыли резонансное похищение в 2012 году руководителя компании "Нафтогазвидобування" Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от "Слуги народа".

Согласно сообщению, заказчиком похищения является бывший бизнес-партнер Семинского, народный депутат нескольких созывов, в прошлом занимавший должность министра транспорта и связи. По данным УП, речь идет о Николае Рудьковском.

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