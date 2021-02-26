Новини 26 лютого: рішення РНБО, невдалий запуск нового каналу

РНБО застосувала найсуворіші санкції проти 10 експосадовців-держзрадників, Новий канал журналістів Медведчука закрили через годину після старту, — актуальні новини 26 лютого.

Про рішення РНБО

Рада національної безпеки й оборони ухвалила максимальні санкції, які дозволяє законодавство, щодо посадових осіб, які зрадили Україну.

Окрім того, РНБО доручила Кабінету міністрів протягом двох місяців розробити законопроєкт про виявлення українців з подвійним громадянством.

Про невдалий запуск нового каналу

26 лютого о 18:00 у супутниковому та онлайн-ефірі телеканалу "Перший незалежний", купленого представником медіагрупи Тараса Козака, розпочалося мовлення у новому форматі.

Проте вже за годину після виходу в ефір телеканал відключили.

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