Новости 26 февраля: решения СНБО, неудачный запуск нового канала

СНБО применила максимальные санкции против 10 экс-чиновников за госизмену, Новый канал журналистов Медведчука закрыли через час после старта, — актуальные новости 26 февраля.

О решениях СНБО

Совет национальной безопасности и обороны принял максимальные санкции, позволяет законодательство, в отношении должностных лиц, которые предали Украину.

Помимо этого, СНБО поручил Кабинету министров в течение двух месяцев разработать законопроект об обнаружении украинцев с двойным гражданством.

О неудачном запуске нового канала

26 февраля в 18:00 в спутниковом и онлайн-эфире телеканала "Первый независимый", купленного представителем медиагруппы Тараса Козака, началось вещание в новом формате.

Однако уже через час после выхода в эфир телеканал отключили.

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